Otra expareja de Santiago Pedraz, Sylvia Córdoba: "A mí también me dejó por mensaje tras pedirme matrimonio"

La reciente ruptura de la relación sentimental que mantenían el juez Santiago Pedraz, de 64 años y Esther Doña, de 44, que poco antes habían aparecido en una conocida revista del corazón anunciando su boda, ha provocado que otras personas cercanas al juez hayan dado su testimonio.

Ha sido el caso de Sylvia Córdoba (42 años), abogada con la que salió durante tres años y que se ha pronunciado sobre el caso en declaraciones a LOC, en las que recuerda que con ella rompió la relación mediante un email con dos líneas de texto.

En ambos casos había habido una pedida de mano poco antes, con hechuras clásicas en la forma de proceder: "Él pidió permiso a mi madre, como un caballero de los de antes", explica Sylvia Córdoba. Después, el mismo resultado: "A mí también me dejó por mensaje después de pedirle la mano a mi madre".

La abogada penalista se desvincula en cualquier caso, deseando sólo que Pedraz sea feliz y dejando claro que sus idas y venidas en el amor no son asunto suyo. "Me es indiferente porque él tiene su vida y yo la mía, y además, me lo puso muy fácil", hacía ver.

En el caso de Córdoba sí hubo una diferencia: llegaron a comprar en 2021 una costosa casa que después se convirtió en una carga pues "tiene muchos gastos", cuenta Sylvia, que terminaba sus declaraciones con una sentencia tajante: "Yo no soy su ex, en todo caso, él es ex mío".