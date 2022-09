La ruptura de Esther Doña con Santiago Pedraz está siendo tan mediática como polémica, pues apenas unas horas después de que la revista ¡Hola! publicara reportaje en exclusiva sobre su enlace matrimonial con el juez, él mismo llamó para confirmar que habían roto. Ahora, la viuda de Carlos Falcó se ha pronunciado por primera vez sobre este asunto y ha revelado por qué no avisó al magazine.

Según pudo saber 20minutos, el magistrado explicó a su entorno que lo suyo con Esther Doña fue un error y no quiere saber nada de ella, pues no era como él creía. Por ello, la pareja rompió el 12 de agosto, mientras que el reportaje se publicó el 24 de agosto.

Por su parte, tras esta polémica, ella desconectó el teléfono que tiene para recibir las llamadas de la prensa, y no ha sido hasta ahora cuando ha hablado por primera vez con los reporteros de Europa Press.

"Lo único que quiero puntualizar es que el día 20 de agosto yo recibí un mensaje en el que se me decía 'nuestra relación es imposible, hablamos algún día, cuídate y besos'", reveló Esther Doña. "Intenté ponerme en contacto con él, no lo conseguí, y entonces decidí hablar con su hermano y comentarle el mensaje. Lo único que recibí fue otro mensaje [de Santiago] que me decía que cómo se me ocurría hablar con su hermano".

"Creo que soy la primera sorprendida en la manera de actuar que está teniendo", comentó, sobre Santiago Pedraz. Y, haciendo hincapié en el 20 de agosto, también le ha echado la culpa a él de no avisar a la revista: "Si él tenía tan claro que la relación estaba rota, lo podría haber parado él también, porque yo no sabía que la relación estaba rota. Desde luego él sí que lo sabía y es como que la historia se repite en su vida".

Según la viuda del marqués del Griñón, en ningún momento sintió que su ruptura era definitiva, y por eso ella no habló con ¡Hola! para parar el reportaje: "Pensaba que era un distanciamiento temporal que pasaría en unos días y ya".