La semana pasada Esther Doña y Santiago Pedraz fueron una de las parejas protagonistas de las revistas españolas. A través de ¡Hola! anunciaron en exclusiva su compromiso tras un año de relación. Sin embargo, la alegría duró poco, puesto que dos días después comenzaron los rumores de ruptura entre ambos.

La publicación de esa portada, que fue totalmente sorprendente para el propio Pedraz, ha llevado a que ahora los dos den su versión sobre lo ocurrido en esta tormentosa y surrealista ruptura, que ha dejado al mundo del corazón boquiabierto.

El mismo día que salió la noticia, tal y como relata ¡Hola!, el juez llamó a la revista para contar que se sentía asombrado por lo que estaba viendo. "Rompí la relación el pasado 12 de agosto. Desde entonces, absoluta distancia", afirmó Pedraz, que no entendía el motivo de seguir adelante con la publicación.

La postura de Santiago es clara: "No voy a volver con Esther. No quiero hablar con ella", ha dicho, además de asegurar que no va a hablar mal de ella porque no la quiere "perjudicar de ninguna manera". Eso sí, asegura que "hay líneas rojas que no se pueden pasar y ella las pasó", lo que fue el motivo principal de su ruptura.

Por otro lado, Esther ha dado su versión y ha contado cómo él le comunicó que se había acabado. "El sábado 20 de agosto recibí un mensaje por WhatsApp de Santiago diciéndome que la relación se había terminado", ha relatado antes de añadir que no se lo tomó en serio.

A pesar de la ruptura, Doña no avisó a la revista de lo ocurrido para parar el reportaje y su razón es que creía "que sería un arrebato y que se pasaría en unos días". También asegura que los dos estaban "muy ilusionados esperando el gran día".

Ella está convencida de que no hay motivos para la ruptura y está "sorprendida con todo esto" puesto que no entiende la situación. Eso sí, cree que puede haber sido que, al pasar tanto tiempo juntos, necesitaran un poco de espacio.

"Dos personas están juntas siempre que los dos quieran, si él en estos momentos no quiere estar conmigo, solo él sabe el porqué", ha dicho sobre la posibilidad de que se solucione.