Santi Millán habla de la filtración de su vídeo sexual: "Es muy anecdótico, no le demos una importancia que no tiene"

El presentador y humorista Santi Millán había permanecido en silencio a tenor de la filtración de un vídeo privado hace unos meses en el que aparecía él y una mujer practicando sexo.

En ese momento la esposa de Millán hizo una cabales declaraciones a los medios en los que le restaba importancia al hecho, dejando claro que ambos son un matrimonio abierto a estar con otras personas y haciendo hincapié en que la difusión de ese vídeo es un delito.

En esos términos se ha pronunciado también ahora Santi Millán, al que los medios le preguntaron por el asunto en el entorno de la presentación de Got Talent, concurso de talentos que presenta y que se estrena la semana que viene en Telecinco.

"Yo creo que esto es muy anecdótico, no solo en mi vida, sino en la de cualquiera. No le demos una importancia que no tiene", decía Millán, que aseguraba que "lo lleva bien".

Ahora mismo el tema está en manos de la justicia y el también actor está "trabajando con su abogada" para que quien sea culpable de la difusión del vídeo asuma responsabilidades.

"Las cosas no son de hoy para mañana. Cuando salga la sentencia igual han pasado tres o cuatro años", hacía ver, a la par que hacía un llamamiento: "Lo que espero es que los medios se hagan el mismo eco de la sentencia que del delito".