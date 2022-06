Este fin de semana, Santi Millán se convirtió en trending topic, y lo sigue siendo, por una terrible intromisión a su intimidad y privacidad. Y es que se ha filtrado un vídeo íntimo y explícito del actor con una mujer que no es su esposa, algo sobre lo que él rápidamente se pronunció para destacar que "se ha cometido un delito".

Tras varios stories en Instagram, que muchos seguidores empezaron a intentar descifrar por si eran indirectas, Rosa Olucha, pareja del presentador, también ha hablado y ha salido en su defensa.

"A todos los que me preguntáis 'cómo estás' o me decís cosas del tipo 'lo siento, tienes todo mi apoyo', os comento… Lo primero yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más", destacó en sus 'stories' de Instagram.

"No tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya", defendió. "Para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la libertad, el respeto y la tolerancia son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto".

"Me da mucha pereza ver que, a estas alturas, el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores, ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja", exclamó Rosa Olucha. "Casi me da más pereza que, cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico 'pobrecita, no se enteraba' o 'qué imbécil que se lo permitía'. Mierda de sociedad católica y patriarcal".

También se dirigió en su comunicado a los medios de comunicación que tildaron la noticia de "escándalo" en lugar de "delito". "Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias", concluyó.