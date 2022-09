Vídeo | Así fue, milla a milla, el momento de la colisión del OS-35 con otro buque fondeado en Gibraltar

El buque OS 35 se encuentra ya hundiéndose y liberando combustible frente a las costas de Cádiz después de chocar, a la altura de Gibraltar, con otro barco. En una situación extremadamente peligrosa y mientras se sigue recabando información y ya hay un detenido, un vídeo muestra cómo se dio la colisión.

El golpe fue entre precisamente el buque granelero OS-35 con el metanero Adam LG cuando el primero estaba maniobrando para salir de Gibraltar, lo que ha provocado que el primero de ellos se encuentre varado a unos 700 metros frente a Catalan Bay. En momento del vídeo se ve cómo el OS 35, en un primer momento bastante lejos del otro barco, gira y avanza en dirección hacia la embarcación. En un viraje final que por la trayectoria parece bastante brusco se produce el accidente.

El buque cargado con barras de acero, llevaba en el momento de la colisión 183 toneladas de fueloil pesado, 250 toneladas de gasóleo y 27 toneladas de aceite lubricante, ya que estaba saliendo de Gibraltar para dirigirse a Vlissingen en los Países Bajos.

Por su parte, el ministro Principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado este jueves que al buque OS-35 una vez que tuvo el impacto se le pidió que parara, pero "no paró, no siguió las instrucciones de Gibraltar y decía que no tenía ningún daño".

El buque "salía hasta el Estrecho para continuar su viaje y una vez en el Estrecho, contrario a las instrucciones de Gibraltar, la entrada de agua en el buque fue tal que el capitán no pudo seguir su viaje y tuvo entonces que aceptar las instrucciones de Capitanía de Gibraltar", ha asegurado. En esas circunstancias, una persona ha sido detenida.

La Junta de Andalucía ha declarado la fase de preemergencia, ante el posible riesgo de que el litoral se vea afectado por un vertido contaminante. Se está elaborando un mapa de sensibilidad ambiental para determinar la mejor ubicación de las barreras preventivas a lo largo de la costa de Gibraltar y para proteger las playas gibraltareñas y las españolas.

Parece claro que se hace necesario que el Gobierno del Peñón se entienda y se coordine con España y con la Junta de Andalucía. A ese respecto, Ecologistas en Acción ha criticado al Ejecutivo de Gibraltar porque "ha podido actuar sin los suficientes datos técnicos a su alcance". Piden por ello que el Gobierno español supervise toda la operación tras la rotura del casco.