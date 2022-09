El bebé que esperan Mery Perelló y Rafa Nadal podría ser prematuro: "Lo tienen asumido"

Mery Perelló, mujer de Rafa Nadal, continúa ingresada en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca. La empresaria necesita estar en observación debido a estar en la semana 31 de embarazo, motivo por el que continuará hospitalizada, como mínimo, hasta la semana 34, "guardando reposo".

Así lo asegura la periodistaa Vanesa Sánchez en La Razón, que indica que, en caso de ser dada de alta antes de dar a luz, la idea es que la mujer de Nadal se quede en la casa de Maribel, hermana del tenista, que tiene su residencia en Palma.

Según la misma información, los médicos, aunque no ven en este caso una situación alarmante, sí que quieren que el bebé siga cogiendo peso. Además, los futuros papás tendrían ya "asumido" que la gestación no llegará a término y que el bebé será prematuro.

Mientras, el tenista no ha regresado a España, pues continúa en Estados Unidos disputando el US Open, lo cual revelaría que su mujer está fuera de peligro. Eso sí, si las cosas cambian, no se descarta que el manacorí abandone el torneo para estar cerca de su chica.

Por su parte, parece que Rafa Nadal y la familia de Perelló está enfadada porque se ha filtrado este proceso médico a la prensa, y ahora están intentando buscar el "agujero" entre el personal de esta clínica privada, tal y como ha informado La Razón.

Según el citado medio, estarían lanzando diferentes informaciones, como el posible traslado de la empresaria a otra clínica, para ver si encuentran quién ha sido el que 'topo'.

Lo cierto es que los Nadal-Perelló siempre han hecho gala de su discreción y, de hecho, la confirmación del embarazo se dio tras unas fotos exclusivas en una revista. Por este motivo, la familia de la pareja también ha intentado evitar las cámaras en el hospital, entrando a través del parking privado.