Madonna lanza un recopilatorio de sus éxitos en formato 'remix' titulado 'Finally Enough Love'

La cantante Madonna ha lanzado un recopilatorio de sus 50 remix con el nombre de Finally Enough Love, que han alcanzado el número 1 en las listas de Billboard en Estados Unidos.

La colección no es tan solo un recorrido por los hits musicales de la artista, sino que evidencia la gran pasión que siente por la técnica del remix, incluyendo a grandes productores con los que colaboró a lo largo de su carrera.

El nuevo trabajo de la 'Reina del Pop' ha triunfado en España consiguiendo un puesto número dos, por detrás de Un verano sin ti de Bad Bunny, en la lista oficial de álbumes y, en Estados Unidos ha alcanzado el número ocho.

Gracias a este último puesto, Madonna se convierte en la primera artista femenina que consigue meterse en el top 10 con distintos álbumes durante los últimos cincuenta años.

Finally Enough Love es el primer álbum de remixes que logra colarse en el top 10 de las listas Billboard desde el año 2014, momento en el que Beyoncé se alzó con un octavo puesto en su primera semana gracias a More Only EP.