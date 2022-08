El plan de María Teresa Campos para que Kiko Hernández y Alejandra Rubio se reconcilien

La enemistad entre Kiko Hernández y Alejandra Rubio viene, prácticamente, desde que la nieta de María Teresa Campos e hija de Terelu decidiera saltar a la actualidad con sus colaboraciones en televisión.

La veterana comunicadora, muy amiga del tertuliano y que tiene en Alejandra a su verdadero ojito derecho, no puede soportar más tiempo con ambos enfrentados.

Por eso, ha mediado entre ellos, ideando un plan que este miércoles desvela la revista Diez Minutos. Según detalla este medio, la matriarca del clan quería ver si conseguía acercar posturas entre ambos. Así, el pasado jueves 25 de agosto, María Teresa reunió en su casa de Madrid a un curioso grupo de amigos para comer con dos protagonistas: Kiko Hernández y Alejandra Rubio.

Enemigos públicos desde hace años, lo cierto es que la guerra de ellos se intensificó el pasado día 20 de agosto, cuando la hija de Terelu concedió una entrevista a su madre en la que arremetió contra el colaborador.

"No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Kiko Hernández no te quiere", le dijo a su progenitora.

"Creo que nos ha hecho mucho daño, que, en el papel que muchos tienen en televisión, él lo ha sobrepasado", aseguró la joven, que habló también de la relación del colaborador y su abuela.

"Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él", señaló Alejandra.

Así las cosas, se antoja difícil el papel de María Teresa en este asunto. A pesar de todo, ella lo ha intentado y, quizá, en esa comida reciente, ha conseguido que ambos hayan limado asperezas.