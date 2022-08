Federico, hermano de Joaquín Prat, contradice a su familia: "Fui adicto hace cinco años, pero ahora estoy limpio"

Federico, el hermano de Joaquín Prat, ha respondido a su familia. Lo ha hecho este miércoles en la revista Lecturas, donde reconoce que tuvo problemas con la cocaína, pero aclara que no ha sufrido ninguna recaída.

Tras causar gran revuelo con unas declaraciones en las que aseguraba que actualmente se encuentra viviendo en la calle, Andrea Prat, su otra hermana, decidió publicar un comunicado en nombre de la familia acerca de cómo ella ve situación de Federico y, sobre todo, pidiendo comprensión y respeto a la privacidad de toda la familia.

La hija de Joaquín Prat y Marianne Sandberg definió a su hermano como "maravilloso, con un corazón de oro", por lo que "es y ha sido siempre querido en casa". Sin embargo, confesó también que "es, desgraciadamente, un adicto".

El problema de Federico no es de ahora y su entorno más cercano lleva luchando por él mucho tiempo. "Hace más de 12 años que mi madre y nosotros como hermanos hemos intentado ayudarle", confesó la periodista, pero también reveló que "el propio Fede escogió vivir en el sur y continuar con su adicción".

Aunque su situación económica es muy mala, quien se ha responsabilizado de la casa donde reside es su madre: "Durante todo este tiempo, mi madre se ha hecho y sigue haciéndose cada mes cargo del lugar en el que vive".

Además, Andrea Prat lamenta que "aunque ha tenido oportunidades, ha continuado inmerso en el mundo, terrible e inmundo, de las drogas", por lo que la familia ya no espera que se cure, pero "sí tener privacidad para seguir gestionándolo de la manera menos dañina para todos".

Un comunicado al que ahora responde el propio Federico, contradiciendo a su propia familia, con la que, dice, no tiene buena relación. "No nos hablamos apenas". "Fui adicto hace cinco años, pero ahora estoy limpio", reconoce.

"Estoy mal. Todo esto me está repercutiendo mucho", dice el hermano del mediático periodista, sobre que haya salido su nombre a la palestra desde hace días.

Además, asegura que el hecho de que sus hermanos digan de él que sigue siendo drogodependiente le está causando problemas. "Yo me siento en la calle a pedir para pagar mi casa y mi comida y todo esto no me beneficia".