El hermano de Joaquín Prat, Federico, pide limosna en la calle y un trabajo para vivir

Federico Prat es el hijo menor del periodista y presentador Joaquín Prat y Marianne Sandberg, pero a diferencia de sus hermanos, como Joaquín Prat hijo o Alejandra Prat, ha tomado un rumbo diferente de la televisión y ha vivido siempre alejado del foco mediático. Su situación actual también difiere mucho de la de su familia, ya que se encuentra sin trabajo, vive de alquiler en un pequeño piso de La Línea de la Concepción (Cádiz) y pide limosna en la calle, tal y como ha contado recientemente en una entrevista a Canal 8.

"He venido aquí a La Línea buscando trabajo", ha comentado. "Hace nueve años que me vine por amor, he estado yendo y viniendo porque yo vivía en Chipiona y ahora ya me he establecido aquí. Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra", ha reconocido.

Además de su difícil situación económica, Federico Prat también ha asegurado que no tiene buenas relaciones con su familia, de ahí que haya recurrido a "pedir en la calle". "La gente de La Línea es maravillosa, me está ayudando, me dan de comer", ha agradecido.

Con el dinero que obtiene de la calle, Prat paga su alquiler, ha explicado: "Ahora mismo tengo un techo donde quedarme, tengo mi casa y pago el alquiler con lo que saco de la calle. Yo no me lo gasto en droga ni alcohol, solo en mi alquiler e invito a todo el mundo a que lo compruebe", ha dicho.

En su caso, la profesión que escogió fue la de marino mercante, pero eso no le supone ningún impedimento para poder trabajar de otra cosa, y ha realizado un llamamiento en busca de empleo: "Si alguien tiene algún puesto de trabajo en lo que sea... Yo soy marino mercante, pero de camarero, de pintor... lo que sea, que piense en mí. Soy una persona seria y trabajadora, invito a todo el mundo a que venga a la calle Real a verme, estoy siempre ahí sentado", ha asegurado.

"Estoy buscando trabajo activamente y necesito trabajar, porque toda la vida en la calle no se puede estar", ha agregado el hermano de Joaquín Prat.

Respecto a su familia, Federico ha admitido que prefiere no recurrir a ellos, ya que tiene "una relación un poco delicada, por muchos temas, y no estoy muy contento con ellos. No tenemos buena relación, no nos hablamos apenas".

Sobre la relación de los hermanos Prat se pronunció el pasado mes de mayo Joaquín Prat en el programa de Jesús Calleja, a quien revelaba lo siguiente: "Tengo a mis hermanos Alejandra, Andrea y Federico, pero él es un chico especial. Al final todos elegimos un camino en la vida y esos caminos te alejan o te separan de quien te quiere", indicó entonces.