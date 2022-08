Alejandra Rubio se posiciona contra Kiko Hernández en el 'Deluxe'

Telecinco emitió este viernes 19 de agosto una entrega del Deluxe que contó con la particularidad de estar presentado por Terelu Campos y de que la invitada principal fue Alejandra Rubio, su hija. La presentadora confesó estar muy nerviosa al inicio del programa y dejó claro que, desde que la entrevista comenzase, ella dejaría de actuar como madre de Alejandra y pasaría a ser su entrevistadora. Y lo cumplió con creces.

Según contó la madrileña, aceptó acudir al plató porque sabía que le hacía mucha ilusión a su madre. Eso sí, no se cortó al decir que, cuando se pasa un límite, no entiende el programa Sálvame, en el que trabaja Terelu Campos. Además, Alejandra Rubio advirtió a su madre sobre algunos de sus compañeros en le formato.

Así, dijo que había personas a las que llamaba amigo que ella, bajo su punto de vista, considera que no lo son: "No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Bajo mi experiencia, es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere. María Patiño, creo que tienes buena relación, pero que no es tu amiga íntima... y eso no es malo. Tú tienes tus amigos. La palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es", aseveró.

Después, fue más dura con Hernández. "Creo que nos ha hecho mucho daño que, bajo el papel que muchos tienen en televisión, él sobrepasa ese papel. Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal. Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No quiero tener relación con él, no me aporta nada como persona", añadió.

Belén Rodríguez quiso mediar en esta polémica, pero Alejandra se reafirmó: "Si Kiko quiere a mi madre, la quiere fatal. Que la quiera de otra manera. No me parece bien que una persona que tira por tierra a mi madre, a mi tía y a mí, se vaya a comer con mi abuela. No me parece lógico".