Terelu Campos, tajante con la posibilidad de ver a Alejandra Rubio en 'Sálvame': "No me gustaría verla aquí de colaboradora"

Mediaset ha conseguido lo que parecía imposible: el regreso de Terelu Campos como presentadora del Deluxe casi una década después, y lo va a hacer con un programa especial en el que entrevistará a su propia hija, Alejandra Rubio. Desde Sálvame han teorizado sobre cómo será el programa y cuál podría ser el futuro de Alejandra en la televisión.

Pero, ante las posibles hipótesis, Terelu Campos se ha mostrado muy contundente. "No me gustaría que Alejandra Rubio estuviera aquí de colaboradora". Varios colaboradores mantenían que podría estar su futuro en la televisión, y que una buena forma de entrar era a través del Deluxe, mientras otros defendían todo lo contrario.

"Creo que aquí va también el cinismo y la hipocresía de todos. La vida que llevábamos y el tipo de televisión que se hacía antes, nada tiene que ver con la de ahora. Querer comparar churras con merinas no tienen nada que ver", ha afirmado Terelu Campos.

"Entré en televisión con 19 años, he vivido desde atrás... he estado en todo. Y esa televisión ya no tiene nada que ver. No digo que será mejor ni peor. Solo que es diferente". Y, con esas palabras, ha querido dejar claro que no vería bien la llegada de su hija a un nuevo programa de Mediaset.