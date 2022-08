Una visita a la tumba del primer papa que renunció y veinte nuevos cardenales... ¿está Francisco preparando su relevo?

Los pasos del papa Francisco en los últimos días han hecho saltar las alarmas sobre un posible relevo. El nombramiento de 20 nuevos cardenales y la visita a la tumba de Celestino V, el primer papa que renunció a su cargo, han abonado el terreno para pensar en la salida del pontífice, después de que hace un mes él mismo abriera la puerta a valorar su dimisión.

El gesto de Francisco I el pasado domingo ha acrecentado los rumores sobre una posible renuncia. El pontífice viajó hasta la ciudad italiana de L'Aquila para visitar la tumba de Pietro Angeleri di Murrone, el primer obispo de Roma en tomar la decisión de dimitir en 1294, el mismo año de su elección, con 80 años. El acto recuerda a la imagen de su predecesor, Benedicto XVI, postrado ante la misma tumba en 2009, un gesto que muchos interpretaron como un anuncio de su renuncia, que se produciría cuatro años después, en 2013.

"Este hombre parece darse cuenta plenamente de lo que hemos escuchado en la primera lectura: 'Cuanto más grande seas, más humilde te harás, y hallarás gracia ante el Señor'", dijo Francisco en referencia a Celestino V durante la misa desde la Basílica de Santa María en la que se encuentra la tumba. "Precisamente por serlo, los humildes parecen débiles y perdedores a los ojos de los hombres, pero en realidad son los verdaderos ganadores, porque son los únicos que confían plenamente en el Señor y conocen su voluntad", añadió, al tiempo que explicó que "la humildad no consiste en desvalorizarnos, sino en ese sano realismo que nos hace reconocer nuestro potencial y también nuestras miserias".

La visita se ha producido en medio de un consistorio, que es la reunión del órgano superior de la Iglesia, el colegio cardenalicio. Aunque se trata del octavo bajo el mando de Jorge Bergoglio, sus fechas han sorprendido, puesto que es el primero que se celebra en pleno agosto. Y es que el papa nombró el sábado a 20 nuevos cardenales -entre ellos un español y cuatro latinoamericanos-, que se han incorporado a la reunión celebrada este lunes y martes para reflexionar sobre la nueva Constitución Apostólica "Praedicate Evangelium", que reforma la organización de la Curia, la administración de la Iglesia católica.

Este encuentro de todos los purpurados del mundo no es baladí, ya que los convocados son los mismos que elegirían al futuro pontífice en caso de renuncia por parte de Francisco. "Creo que todo consistorio ayuda a conocernos un poco más, eso significará que a quienes les corresponda dar el voto puedan tener una idea un poco mejor de los otros cardenales", ha opinado ante los medios el arzobispo emérito colombiano Enrique Jiménez Carvajal, que tiene más de 80 años y, por tanto, ya no conserva el derecho a participar en un eventual cónclave.

De los nuevos cardenales, 16 son electores y, por lo tanto, podrán entrar en la Capilla Sixtina a elegir al nuevo papa. Con las nuevas incorporaciones, el actual pontífice ha elegido a 83 cardenales de los 132 electores totales con derecho a voto que conforman el colegio cardenalicio. En otras palabras, Francisco ha nombrado a casi dos tercios de los electores, lo que podría allanar el terreno para la elección de un sucesor de su misma línea aperturista.

Acallar los rumores

A finales de julio el papa Francisco abrió por primera vez la puerta a su renuncia. "La puerta está abierta. Es una opción muy normal", dijo a su regreso de un viaje a Canadá. "No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes que antes. Pensando en mi edad y mi limitación, tengo que tomármelo con calma", añadió. Sin embargo, el sumo pontífice matizó acto seguido que la dimisión no está entre sus planes más inmediatos.

"Yo pienso que no está en retirada. Ha corrido una voz en el mundo de que está en retirada, yo nunca lo creí, pero ahora que lo vi personalmente.... tenemos papa Francisco para mucho rato", opinó este sábado el arzobispo Jiménez Carvajal. En la misma línea, el prefecto británico Arthur Roche negó una pronta retirada. "Obviamente no es verdad, él lo ha dicho. Pero vivimos en un mundo de rumores, crear varias historias que son interesantes para las personas, pero no es así", sentenció.