Una participante de 'Te ha tocado' desvela su manía más extraña

Todo el mundo tiene sus propias manías que muestra en público o las guarda solo para su casa. Pero los concursantes de Te ha tocado no tienen problema en contarlos en televisión.

Una de ellas fue Raquel, que en el programa de este lunes le contó la suya a Raúl Gómez, a sus compañeros y a todos los espectadores del concurso de RTVE.

"Tengo una cosa que no llega a ser TOC (trastorno obsesivo compulsivo), pero sí que es una manía que no puedo controlar: Soy muy observadora y cuento cosas", afirmó la barcelonesa.

Raquel, en 'Te ha tocado'. RTVE

Y explicó que "cuento elementos que están a mi alrededor, por ejemplo, los paneles cuadrados del plató, pues he contado que hay 25. En maquillaje hay 21 espejos...".

"Y así toda mi vida. Lo hago sin querer, y aunque no quiera hacerlo, lo voy a hacer. No me vale para nada porque nadie me pregunta por cuantos espejos hay, por ejemplo".

El presentador señaló: "Pero tú te entretienes... ¿Qué más cosas curiosas cuentas?". Raquel que, entre otras cosas, escalones, columnas... "desde siempre", admitió con resignación antes de seguir jugando.