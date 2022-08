Andrés: "En el hotel de 'Te ha tocado' hay 'carricoche' entre los concursantes día sí, día también"

Andrés admitió la semana pasada que era el topo de Te ha tocado en el hotel de los concursantes, y que iba contando, en pequeñas dosis, todo lo que iba ocurriendo allí y que no ven los espectadores de La 1.

Este lunes, el gaditano volvió a desvelar un nuevo 'capítulo' de lo que pasa cuando salen del plató del concurso de RTVE. "¿Tú para qué eres bueno en la sociedad? ¿A qué contribuyes?", le preguntó Raúl Gómez.

"Para todo. Aporto información y cotilleos. Soy el que traslado lo que pasa en el hotel al plató", reconoció Andrés mientras sus compañeros le mandaban callar.

Rebecca, en 'Te ha tocado'. RTVE

El presentador señaló que "le tienen un miedo... todo lo casca", mientras que el gaditano explicó que los otros concursantes "no quieren que saque los trapos sucios".

Gómez insistió: "Te veo en la cara que tienes muchas ganas de contarnos cosas. Hace mucho tiempo que no pasas el parte". Andrés le contó que "el hotel está que arde".

"Día sí, día también hay 'carricoche'", aseguró el participante. El conductor del programa de Televisión Española le dijo que no le entendía: "Eso es una metáfora sobre algo ¿Verdad? No sé qué es eso, no lo pillo".

Raúl Gómez, en 'Te ha tocado'. RTVE

Entre risas, Andrés le dijo: "Estamos en horario infantil, lo explico con otra metáfora: La abeja que va a picar la flor. Pues va una colmena entera... hay una, en concreto, que tiene cola".

"Hay varias abejas que han picado. Un día estaba yo en la habitación, llamaron a la puerta y me dijeron que venían a darme un buen masaje. No digo si me lo dieron o no, ahí dejo la duda...", comentó el gaditano.

Gómez quiso acabar con el tema: "Es increíble, vamos a cortar porque no sabemos hasta donde puede llegar esto. Aquí hay merengue...", recordando con esta última expresión Pablo Chiapella en su papel de Amador Rivas de La que se avecina.