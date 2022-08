Por qué no deberías meter estas 10 prendas en la secadora

¿Sueles meter tu ropa en la secadora para ahorrar tiempo y esfuerzo en el secado? Este aparato es muy útil en el hogar, para secar de manera rápida las camisetas, toallas o sábanas pero, ¿sabías que hay tejidos que no aguantan el calor de estos aparatos?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un listado con las prendas y tejidos que es mejor no meter en la secadora para evitar que se estropeen. "Debes elegir bien el programa para evitar las arrugas al secar, pero es importante saber que algunos tejidos se pueden arruinar en la secadora, para siempre", señala la organización.

El primer paso será mirar en el etiquetado de la prenda para saber si es apta o no para el secado a máquina. Asimismo, se recomienda "no mezclar en el mismo ciclo de secado tejidos muy diferentes, porque puede que no soporten las mismas temperaturas".

1. Bañadores o bikinis

Es conveniente no introducir estas prendas en una secadora, porque las altas temperaturas pueden hacer que las gomas se resequen y que la ropa pierda su forma. También puede desgastar los tejidos.

2. Licra y medias

La secadora puede hacer que se estropeen o que se enganchen durante el proceso de secado, por lo que conviene secarlas tendidas. Asimismo, la OCU recomienda lavarlas dentro de una bolsa de rejilla.

3. Prendas elásticas

Los tejidos elásticos "pueden deformarse con el movimiento y la temperatura de la secadora", por lo que es mejor secarlos de manera horizontal en el tendedero.

4. Ropa de algodón o lino

Las fibras naturales sin mezcla pueden acabar encogiéndose si se lavan o secan a altas temperaturas, por lo que es conveniente secarlas al aire libre o en un tendedero.

5. Prendas con relleno de espuma

La OCU destaca que la espuma "es un material no apto para secar en la secadora".

6. Ropa que tenga perlas o pedrería

Muchas de las camisetas o camisas que compramos llevan lentejuelas, perlas u otros elementos decorativos que pueden acabar desprendiéndose por los rápidos movimientos de una secadora. "No solo puedes estropear una prenda, sino que también puedes causar una avería en el electrodoméstico si los abalorios quedan atascados en algún punto", advierte la organización.

7. Alfombras con suela de plástico

El plástico o el caucho de las alfombras "se pueden cuartear por el roce y el calor". Además, como sucede con las prendas con abalorios, los trozos que se desprenden de la alfombra pueden acabar dañando nuestro aparato.

8. Zapatillas con suela de goma

Hay calzado que se puede introducir en la secadora sin problema, según aparezca en el etiquetado, pero es conveniente no meter las zapatillas deportivas con suelas de goma, ya que podrían deformarse por las altas temperaturas.

9. Ropa de cuero o piel

Para lavar prendas de cuero o piel, se recomienda utilizar un trapo húmedo o un producto de limpieza específico para manchas en estos tejidos, sin que sea muy abrasivo.

10. Ropa de seda

El etiquetado de este tipo de tejidos te indicará cómo se deben lavar y secar para evitar que se dañe. "En el caso de que pueda lavarse en la lavadora, deberás darle la vuelta a la prenda y usar un programa delicado", subraya la OCU. Para el secado, se recomienda colgar la prenda en una percha y dejarla secar a la sombra, ya que el sol puede dañar las fibras.