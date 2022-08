Solo necesitas 20 euros para conseguir hoy el Satisfyer más vendido del mercado, gracias al ofertón de Amazon

El Satisfyer Pro 2 Next Generation se ha convertido en el juguete sexual más vendido de la historia y en el must de la mesilla de muchas personas con clítoris. El secreto de los succionadores reside en las ondas que estimulan el clítoris sin tocarlo, reinventando los orgasmos para conseguirlos más intensos, en menos tiempo y más cantidad de ellos. Pero, dentro de estos succionadores, el Pro 2 Next Generation se lleva todos los comentarios positivos (54.756 en Amazon) gracias a sus 11 programas variables de potencia, su carga rápida y a que es impermeable.

No es de extrañar, entonces, que sea el elegido, ya que se ha convertido en uno de los modelos más simples de usar, pero con la máxima potencia disponible. No obstante, el precio medio de este Satisfyer son 40 euros y con rebaja puedes conseguirlo por unos 30. ¡Hasta hoy!, que Amazon lo ha rebajado casi a mitad de precio y puede ser tuyo solo por 20 euros.

Más orgasmos

Este juguete sexual posee un cabezal de silicona antialérgica (que puedes quitar y poner con facilidad para lavarlo) y se ajusta ergonómicamente a cualquier clítoris para rodearlo con la máxima suavidad y precisión.

Por oro lado, como hemos indicado antes, cuenta solo con dos botones muy intuitivos para encender, apagar y controlar sus 11 niveles de intensidad. Una vez que te lo acercas al clítoris notarás una sensación de vacío y unas ondas o palpitaciones sin que llegue a tocar tu clítoris, gracias a un sistemas de ondas expansivas que se notan como pulsaciones. En tiempo récord llegarás al orgasmo, mejor dicho, ¡orgasmos!

