Conoces a Karmen, Kandy y Kadiz, los nuevos iluminadores de Krash Kosmetics que han causado furor en redes sociales

Existe una línea de cosmética que ha revolucionado el mundo del maquillaje y es española, se trata de Krash Kosmetic creada por el Youtuber Alvaro Kruse. Un maquillaje vegano, sin género, rompedor y sin etnia. Además, gracias a Primor se encuentra al alcance de todos y cada lanzamiento de la firma arrasa en el ecommerce y revoluciona las redes sociales. Como ha pasado con Karmen, Kandy y Kadiz, tres iluminadores en dorado, rosa y blanco que han cautivado a millones de seguidores. Al ser un maquillaje sin reglas, todo el mundo tiene cabida, por eso, seguro que encuentras el iluminador ideal para ti.

Desde 20deCompras vamos a presentarte a los tres para que te sea más fácil elegir entre ellos. No obstante, cualquiera es una opción acertada. Solo hay que ver el casting de modelos de Álvaro Kruse para su primera campaña, donde hay famosas drag queens, como Alaska Nebraska, gente de todo tipo de raza y de todo tipo talla. Por otro lado, recuerda que los tres iluminadores son en polvo y que la firma ha adelantado que va a sacar más:

-El dorado Karmen. El iluminador en el tono Karmen tiene una fórmula tan fina que puede ser aplicada sin maquillaje para un look radiante y de cara despierta. Se distingue por sus detalles en dorado y se puede usar también como colorete y, como no, en el cuerpo para hacer desde un efecto strobing a un acabado metálico cegador, dependiendo de la cantidad aplicada. Si quieres acertar, Karmen es ideal para pieles medias a oscuras, ya que no deja color a pesar de su base melocotón

Dorado a base de melocotón. Primor

-El rosa Kandy. Este es el más atrevido de los tres por su color rosa y plateado que aporta luz en cualquier zona del rostro, incluidos los ojos a modo de sombra o en los labios ¡para realzarlos! Así que, si quieres destacar tus perfiles faciales este es el indicado.

Luz en cualquier parte del cuerpo. Primor

-El blanco Kadiz. Por último, Kadiz es el que más potencia la piel y es ideal para aquellas medias y claras, en especial las cetrinas. Se inspira en la luz y en el sol del verano, de ahí el nombre, aunque también lo puedes usar en invierno. La marca recomienda usar poca cantidad y enseguida notarás sus efectos.

Con una pincelada suficiente. Primor

