Celebra el Día del Orgasmo Femenino con Satisfyer Pro 2: dónde conseguir el juguete sexual más vendido del mundo

El 8 de agosto se celebra el Día del Orgasmo Femenino para crear conciencia sobre la sexualidad y el derecho al placer de las mujeres, ya que existen muchos tabúes, falsas creencias y miedos en cuanto al disfrute y expresión del deseo sexual de estas. Así que, la mejor manera para celebrarlo es, precisamente, con un orgasmo y existe un objeto que ha revolucionado el placer femenino. Hablamos del succionador de clítoris, que llegó a nuestras vidas para darle una nueva perspectiva a la masturbación.

Pero, ¿cómo llegó a nuestras vidas esta revolución del orgasmo? Hace unos 10 años se creo una innovadora válvula de succión de aire para estimular todas las terminaciones nerviosas del clítoris, podríamos decir que abrieron camino al sexo tecnológico. Y, esta tecnología fue patentada por el alemán Michael Lenke y tiene nombre de Pleasure Air Technology. Pero, no fue hasta 2014 cuando la famosa marca Satisfyer lanzó al mercado los succionadores más económicos y llegó el boom de esta forma de placer.

De hecho, el Satisfyer Pro 2 Next Generation es el modelo más conocido del mercado y el juguete sexual más vendido de todos los tiempos. Y es que, mejora la tecnología de succión del clítoris con más intensidad, no emite ruido y cuenta con un diseño compacto y totalmente impermeable que te permitirá utilizarlo bajo el agua. Así que, no es de extrañar que sea el más vendido. Pero, ¿dónde podemos conseguirlo al mejor precio para celebrar por todo lo alto el Día del Orgasmo Femenino?

¡Feliz Día del Orgasmo Femenino! Fuente: Satisfyer. Montaje: 20deCompras vía Canva.

Este juguete sexual posee un cabezal de silicona antialérgica (que puedes quitar y poner con facilidad para lavarlo) y se ajusta ergonómicamente a cualquier clítoris para rodearlo con la máxima suavidad y precisión.

Por oro lado, cuenta solo con dos botones muy intuitivos para encender, apagar y controlar sus ¡11 niveles de intensidad! Una vez que te lo acercas al clítoris notarás una sensación de vacío y unas ondas o palpitaciones sin que llegue a tocar tu clítoris, gracias a un sistemas de ondas expansivas que se notan como pulsaciones. En tiempo récord llegarás al orgasmo, mejor dicho, ¡orgasmos!

