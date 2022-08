No renuncies a llevarte el neceser completo de vacaciones: este es el (¡mini!)truco para llevarlo todo en la maleta

Ya sea para disfrutar de las vacaciones de verano o para cualquier escapada, en el momento de preparar el equipaje compartimos el mismo sentimiento: la desesperación de tener que transportar todo lo que queremos en una maleta. Y es que, si viajamos en avión tenemos que cumplir con unas estrictas medidas en este aspecto y, si lo hacemos en coche, también hay que tener en cuenta la capacidad del maletero. Por ello, nos vemos obligadas a reducir los porsiacasos al máximo y a limitar pertenencias. Y nuestra rutina beauty es una de las que más sufre las consecuencias de estas restricciones.

Y es que, por mucho que nos hayamos sumado al skinimalismo (o la tendencia que propone no abusar de cosméticos y apostar por rutinas más sencillas, pero efectivas), hay productos indispensables a los que no podemos renunciar si queremos que nuestro rostro luzca saludable, algo que vemos incompatible con nuestras rutinas estivales. Así que lo más común es meter en la maleta solo la crema hidratante, un limpiador y, si acaso, un antiojeras... y dejar en tu baño todo lo demás. Pero esto ocurre porque no conoces las minimuestras, que ofrecen todos los beneficios del cosmético en cuestión, pero en formato viaje. Repasamos los básicos que necesitas para tus aventuras en versión mini.

Empezamos por la limpieza: no hay cosmético que nos dé beneficios si no tenemos los poros despejados. ¿Nuestra propuesta? El jabón. Puedes renunciar al cepillo y al tónico para restablecer el pH, pero no a este básico del que depende la buena salud de nuestro cutis y, también, que podamos mantener a raya granitos y puntos negros. El de Fenty, por ejemplo, actúa como limpiador y desmaquillante, ofreciendo un 2x1 en un espacio reducido.

Limpiador Fenty, de Sephora. Sephora

Cara limpia... ¡y lista para la hidratación! Como toca elegir, nosotras apostamos por una crema facial general, pues nuestra piel, si somos constantes con la rutina, sobrellevará estar unos días sin productos específicos para el contorno de los ojos, los labios o el cuello. Nos encanta la bomba hidratante de Belif, en formato mini, para asegurar un cuidado intenso... ¡y duradero!

Crema facial de Belif. Sephora

¿Y el maquillaje? Por supuesto, también vendrá con nosotras; eso sí, no puedes pretender (¡a no ser que factures o estés dispuesta a llevar tres maletas!) que te quepan todas tus paleteas y brochas. Hay que elegir y nosotras tenemos claro a qué no renunciamos: el rímel, un colorete para el rubor (¡mejor si es un set que incluye, además, bronceador e iluminador!) y un brillo de labios. ¿Vamos a por ellos?

El maquillaje también tiene versión mini. Sephora

