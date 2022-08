Uno de los acontecimientos más esperados del verano para el equipo de Espejo público era la celebración de la boda de Sonia Ferrer, colaboradora habitual del matinal que, este martes, ha acudido al plató para desvelar todos los detalles del enlace y de su luna de miel.

La actriz ha destacado que estuvo buscando a Roberto Brasero para preguntarle si iba a llover. "No hombre, es muy poco probable. Luego, con el calor ya veremos porque con las olas de calor...", dijo el presentador del tiempo, según Ferrer.

Así, la presentadora ha comentado que se planteó retrasar la boda media hora para evitar un poco el calor cuando, de pronto, le cayó una gota y comenzó a llover: "Vino un huracán. Se cayó medio árbol que casi se le cae encima a mi hija. El poni la sacó de allí, medio loco, de un lado para otro. Con todo montado, hubo que desmontar".

"Yo me asomaba desde el cuartito en el que estaba preparándome y decía 'esto es una broma'. Era como una película. La gente pensó que yo estaría medio loca, llorando, y lo que hice fue coger a los de la organización, hablé con ellos y les dije que tenía claro que las tormentas de verano no duran cinco horas. Les dije 'vamos a esperar a que pase, que a la gente no le falte ni comida ni bebida y si eso que se haga de noche, modo romántico, con velas'. Y fue casi de noche", ha agregado Sonia Ferrer.

La presentadora ha apuntado que pasó su luna de miel "en medio de la selva", rodeada de "animalitos" y que, además, lo ha pasado "mejor que bien".