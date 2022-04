Sonia Ferrer se prueba por fin su vestido de novia: "Es exactamente lo que yo buscaba"

Sonia Ferrer encara los últimos meses antes de darse el 'sí, quiero' con el amor de su vida, Sergio Fontecha. La modelo ha aprovechado las vacaciones de Semana Santa para probarse el vestido que lucirá el próximo 30 de julio, y lo ha hecho acompañada de su hija.

La presentadora acudió al Atelier de Aire de Barcelona, lugar donde se está haciendo el vestido de novia para su boda. Tras varias horas en el interior del establecimiento, Sonia Ferrer y su hija salieron con una notable sonrisa, lo que deja ver que ambas están muy ilusionadas.

Ella no dudó en pronunciarse en los micrófonos de Europa Press, a quienes no quiso revelar tampoco demasiados detalles del diseño. "Es el secreto mejor guardado. Será precioso, es lo que yo buscaba y, además, me he dejado asesorar por los mejores con lo cual...", decía con una sonrisa la presentadora.

Sobre cómo lleva los meses previos al enlace, Sonia Ferrer admite que "todavía no" está nerviosa, pero "por ahora es impaciencia, ganas y muy ilusionada". Además, tiene "muchas ganas de que llegue el día".

Asimismo, ha revelado que no solo ella se está haciendo el vestido en este taller. "Aire Atelier va a hacer también el vestido de mi niña, así que teníamos que venir las dos", contesta sobre el acompañamiento de su hija, de quien, además, considera que su opinión "es fundamental y su consejo siempre es bueno".