Nacho Palau, ingresado de urgencia por problemas respiratorios: "No saben qué es"

Nacho Palau, expareja del cantante Miguel Bosé, se encuentra ingresado en la unidad de terapias intensivas del Hospital Clínic de Valencia debido a importantes problemas respiratorios, tal y como informa la revista Semana.

Personas cercanas al entorno del concursante de Supervivientes aseguran que "le han operado de algo". Además, desde Sálvame explican que "tiene problemas para respirar, por eso no duró nada en la prueba de la apnea",

recuerda Lydia Lozano. "Ahora le están haciendo todo tipo de pruebas porque lo más chungo es que no averiguan qué le pasa", dice la tertuliana.

Su compañera de 'reality' Desirée Rodríguez ha contado que Nacho Palau se encuentra "haciéndose unas pruebas de la intoxicación que cogió en Honduras". "No puede respirar y está en tratamiento para calmarle los dolores", afirma la concursante.

"No saben qué es lo que tiene"

El diagnóstico médico de Nacho Palau aún se desconoce, "no saben qué es lo que tiene", relata Desirée Rodríguez al tiempo que asegura que "no le miraron a tiempo" la intoxicación provocada en la isla mientras concursaban.

Tras la salida de Supervivientes 2022, el concursante Nacho Palau regresó a España con una notable hinchazón en la cara. "Últimamente come algo y se infla", confirma la participante del 'reality' Marta Peñate. "Esta mañana le escribí y no me ha contestado. Lo he llamado y tampoco me lo ha cogido", muestra con preocupación Peñate.

Se comió una tarántula

"Nacho se cocinó una tarántula y se la comió", cuenta Kiko Matamoros por la posible relación que pudiera tener con la intoxicación que presenta el concursante.

"La hizo frita en una sartén, lo que pasa es que se comió el abdomen. Parece que el veneno está en la cabeza", ha especificado Kiko Matamoros, quien compartió concurso con Nacho Palau, aunque él cree que "el problema es otra cosa".

Hasta el momento, se desconoce el parte médico sobre la salud de Nacho Palau. Ni él ni su familia se han pronunciado sobre su estado de salud ni el ingreso en el hospital. Bien es cierto que el propio afectado ha publicado durante la mañana de este sábado en sus redes sociales varias imágenes de su estancia en Honduras, lo que hace pensar que no presenta un estado de salud grave.