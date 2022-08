Nacho Palau, ausente del último debate de 'Supervivientes' a causa de una "reacción alérgica rara" que le ha hinchado la cara

El escultor y concursante de Supervivientes Nacho Palau fue la gran ausencia del último debate del reality de Telecinco, al que no pudo acudir por culpa de una reacción alérgica que le aquejó poco después de regresar a España y de la que tuvo que tratarse un día después de la final, cuando se grabó el último programa.

El presentador Carlos Sobera explicaba el motivo de su ausencia: "No están los 16 concursantes, falta uno, es Nacho Palau, que tiene una pequeña indisposición que ha sido provocada por una alergia no es nada grave y está en buen camino para recuperarse", decía.

Al poco el propio Nacho Palau hablaba en el programa a través de videollamada, realizada desde la puerta de Urgencias de un hospital.

"Estoy tranquilo, llevo unos días con una reacción alérgica rara, han considerado que tenían que mirar por dónde iban los tiros, pero estoy tranquilo y echándoos mucho de menos", decía el ex de Miguel Bosé.

"Ayer no pude hacer la final que me hubiese gustado, me limitó en las pruebas y la apnea", rebelaba el concursante, con la cara ligeramente hinchada por la reacción.

"Hay que recuperarse para juntarme con mis hijos fuerte y bien", decía por último el escultor, al que sus compañeros le mandaron ánimos y abrazos desde el plató.