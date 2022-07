Anabel Pantoja incendia Instagram con un desnudo integral frente a la Puerta de Alcalá

Anabel Pantoja ha reaparecido en sus redes sociales tras tres largos meses de ausencia debido a su paso por Supervivientes 2022. La colaboradora de televisión ha vuelto ahora a su actividad como influencer de la manera más explosiva posible: con un espectacular posado desnuda.

La tertuliana ha sido la protagonista indiscutible de la prensa del corazón en las últimas horas, pues este jueves fue recibida por sus seres más queridos en el plató del programa de Telecinco, entre ellos Yulen Pereira, su gran amor en Honduras, con quien se fundió en un emotivo abrazo y con quien ha compartido los últimos días en Madrid.

Desde entonces Anabel ha tenido que ponerse al día de lo ocurrido en España durante su ausencia, en la que su ahora suegra, Arelys, ha reconocido que la sobrina de Isabel Pantoja no le cae muy bien. La relación con el padre del deportista, Manuel, parece que tampoco va por muy buen camino, pues el progenitor se ha mostrado algo frío al hablar del romance de su hijo con ella: "Es una mujer estupenda, me alegro mucho de que mi hijo la haya encontrado y de que se hayan enamorado como dos tortolitos", dijo en Viernes Deluxe este fin de semana, unas declaraciones que no terminaron de creerse los colaboradores del programa.

Por si fuera poco, la superviviente también ha tenido que enfrentarse a su reencuentro con Omar Sánchez, su todavía marido oficialmente, pues no estaban juntos cuando puso rumbo a la isla, aunque en buenos términos para una posible reconciliación. Una opción que terminó por evaporarse cuando surgió el amor entre Yulen y la sevillana.

El esperado cara a cara se produjo ante las cámaras de Déjate querer y se emitió este sábado. Ambos tuvieron la oportunidad de hablar a solas con Toñi Moreno antes de volver a verse y solo dejaron buenas palabras hacia el otro. En el momento de la verdad, cuando solo un muro que proyectaba un vídeo sobre su relación, les separaba, Anabel se derrumbó y tuvo que abandonar el plató entre lágrimas mientras un emocionado Omar veía cómo había sido su historia de amor.

Poco después, ya más tranquila, la colaboradora de televisión regresó a plató para terminar de ver las imágenes y tener la conversación que tenía pendiente con el canario. "Te quiero, no puedo hablar en pasado de que te he querido", le dijo, antes de disculparse por todo el daño y el dolor que le ha podido causar durante el reality y pedirle que siguiera en su vida. El de Pozo Izquierdo, a pesar de que aseguró que siempre iba a quererla, le pidió tiempo para poder mantener una amistad.

En mitad de esta vorágine de emociones, Anabel sorprendió a sus más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, pues se atrevió a lucir figurita y moreno en una fotografía completamente desnuda, en la que solo una chaqueta vaquera cubre parte de sus glúteos mientras observa la puerta de Alcalá de la capital, recoge la revista Semana.

"City. 100 días", ha escrito Pantoja en la publicación en referencia al tiempo que ha pasado en Honduras, donde ha llegado a perder hasta 13 kilos. Las reacciones no se han hecho esperar y ya acumula más de 69.000 likes y multitud de comentarios, entre ellos de su amiga Belén Esteban: "La madre que te parió", le ha dicho.