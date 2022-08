Madrid Foro Empresarial llama al sector a "ignorar" el plan de ahorro energético que califica de "chapuza"

El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, ha llamado a los comerciantes a "ignorar" las medidas contempladas en el plan de ahorro energético y, en concreto, a mantener el alumbrado de sus escaparates más allá de las 22.00. La asociación de empresarios pide "ignorar" la norma "mientras el Gobierno ignore al sector", en palabras de su presidente. Alfaro ha calificado el decreto de "chapuza" y ha negado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya consensuado previamente las medidas con el sector.

En este sentido, ha apuntado que este miércoles solicitaron una reunión a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, para poder dialogar "y llegar a acuerdos". Entre las propuestas que Madrid Foro Empresarial llevaría al encuentro estaría retrasar la hora en la que se apague la luz de los escaparates, "en un país de nuestras características", al menos hasta las 24.00. "No creo que ningún padre con hijos esté interesado en dejar la luz encendida a las 22.00, más teniendo en cuenta el precio de la energía. Si lo hace es porque cree que es mejor para su negocio asumir el coste por lo que pueda repercutirle", defiende el representante empresarial.

Pero, además, piden gestos al Gobierno, en concreto, que presenten un plan de austeridad para los dos próximos años. "Es el Ejecutivo más caro y derrochón de la democracia. A mí me encantaría ver a nuestros políticos yendo con su coche a comprar a un supermercado, como hacía Angela Merkel. Pero no; porque igual que no hay diálogo, tampoco hay ejemplo", declara Alfaro.

El presidente de Madrid Foro Empresarial no teme las multas que pueda acarrear no cumplimiento de esta normativa, y que pueden ir desde los 60.000 euros hasta 6 millones porque considera que el decreto no lo recoge explícitamente. Además, se queja de que España es el único país que hable de sanciones. "Si toda Europa tuviera que apagar sus escaparates a las 22.00, en los medios habría fotos de Roma o de Berlín. Pero solo sale España, porque sus ciudades son las únicas que tienen que acatar estas medidas", lamenta Alfaro. A este respecto, manifiesta que la Unión Europea señaló que la industria no podía verse afectada por el recorte energético, cosa que, considera, no se está produciendo en España, "donde el turismo y el comercio superan el 25% del PIB".

"Lograr un mayor ahorro no se puede cargar en los empresarios, que además en los últimos años hemos hecho muchos esfuerzos en nuestros negocios para hacerlos más eficientes, a través de luces LED o de nuevas máquinas de aire", ha justificado Alfaro para llamar al incumplimiento del plan. Al mismo tiempo, considera que los comerciantes y los ciudadanos en general no pueden pagar "errores políticos" como "su fallida negociación con Argelia". "Ha sido un desastre cómo se ha planteado y solo da lugar a que la sociedad se crispe", ha concluido el representante de los empresarios madrileños.