¿Qué son las feromonas? La importancia de la comunicación química en el gato

Los gatos tienen formas de comunicarse con nosotros y otros seres muy diferentes a las nuestras. Procediendo de una especie solitaria, han ido adaptando su manera de "hablar" con otras especies desde su domesticación, pero siguen manteniendo sus técnicas comunicativas. Una de las más importantes es la química, que realizan gracias a las feromonas.

"Las feromonas son sustancias químicas que un gato produce y que generan una respuesta en otros gatos", explica Mireia Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba. "Estas respuestas son innatas y se utilizan para la comunicación dentro de los miembros de su especie".

Los gatos producen feromonas en diferentes glándulas ubicadas en partes de su cuerpo y las hay de distintos tipos que aportan mensajes e informaciones diferentes, según la experta. "A pesar de que hay mucha investigación sobre ello, se han identificado tipos de feromonas sobre las cuales aún se desconoce la función", comenta.

Tipos de glándulas y sus feromonas

Podemos encontrar glándulas plantares, faciales y de los surcos intermamarios, y cada una produce feromonas relacionadas con diferentes mensajes. Por ejemplo:

Las glándulas plantares "producen feromonas relacionadas con la territorialidad , uno de los motivos por el que los gatos necesitan arañar en diferentes localizaciones", explica Berenguer.

Las glándulas faciales tienen feromonas relacionadas con la territorialidad y también con la cohesión social , "por ello se frotan entre ellos y también en lugares de la casa o con nosotros", ejemplifica.

En cuanto a las glándulas de los surcos intermamarios, "producen feromonas que hace que los cachorros sientan bienestar al percibirlas".

"La forma que tiene un gato de detectar las feromonas es haciendo llegar ese mensaje químico que capta en el entorno a su órgano vomeronasal y lo hacen mediante el famoso reflejo de Flehmen (que mucha gente cree que es una mueca graciosa o cara de asco)", explica Berenguer.

Este tipo de comunicación es muy importante para un gato, ya que es un ser en el que el sentido del olfato es primordial. "No solo puede transmitir información estando presente, si no también cuando no está, gracias al depósito de sus feromonas (marcaje con orina, macial, rascado, heces...). De esta forma, puede llegar a transmitir información acerca de su género, estado de salud o estado sexual sin necesidad de cruzarse con otro gato, lo cual supone una prevención de situaciones desagradables como peleas territoriales", detalla la especialista en conducta felina.

"A la vez, cuando conviven en grupo, esa mezcla de feromonas al frotarse entre ellos les permite crear un olor común y así distinguir a los miembros de su grupo de los extraños", concluye.