Las autonomías del PP y Génova se alejan de una batalla judicial por el plan de ahorro energético y dejan en manos de Ayuso recurrir

La Comunidad de Madrid es la única que planea recurrir el plan de ahorro energético del Gobierno de Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. A pesar de que públicamente el Partido Popular ha respaldado los movimientos de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y de que todas las comunidades del PP reclamaron este lunes al Gobierno la retirada del decreto cuyas primeras medidas han entrado en vigor este miércoles, solo Madrid ha anunciado que iniciará una nueva batalla judicial contra el Ejecutivo, esta vez con las medidas energéticas de fondo, después de que en las últimas horas tanto dos de los principales bastiones populares como la dirección nacional se hayan desmarcado.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, insistió este miércoles en pedir la retirada del plan de ahorro energético y defendió que las comunidades que consideren que la normativa estatal invade sus competencias autonómicas acudan a la Justicia. No obstante, acto seguido, Rollán admitió que Génova no acudirá a los tribunales para intentar parar el paquete de medidas con las que el Gobierno, en cumplimiento de los compromisos europeos, pretende reducir un 7% el consumo energético ante un posible corte del suministro de gas ruso.

De esta forma, la dirección nacional del PP ampara la decisión de la Comunidad de Madrid de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno central, que considera que "invade competencias autonómicas", pero al mismo tiempo descarta tomar acciones propias. "Las comunidades, dentro de sus Estatutos y en base a las competencias que tienen, poseen la legitimidad de defender sus intereses. Por lo tanto, lo que hacemos es admitir que sean las comunidades autónomas las que decidan o no presentar ese recurso. El PP no está por tutelar a ningún Gobierno autonómico", ha zanjado Rollán.

Sin embargo, por el momento la única comunidad que parece tener intención de recurrir el decreto de medidas de ahorro energético ante el Tribunal Constitucional parece ser Madrid, que afirma haber encontrado "diez puntos" que considera "inconstitucionales". Este martes tanto el presidente andaluz, Juanma Moreno, como el gallego, Alfonso Rueda, marcaron distancias con Ayuso. "No soy partidario de una batalla judicial", afirmó el presidente de la Junta de Andalucía, que no dejó de criticar las medidas y estimó "probable" la invasión de competencias autonómicas.

Por su parte, Rueda confirmó que Galicia acatará y que "en principio" no recurrirá el decreto de ahorro energético, pese a advertir de que las medidas no serán "útiles". "No queda otra que acatarlo. Es una pena que el Gobierno no entendiese que las cosas, además de ser obligatorias, deberían ser útiles. Y este decreto no lo es", sentenció el presidente de la Xunta.

Aunque los líderes populares han tratado de mostrarse críticos con el plan de recorte energético al tiempo que se desmarcaban de la presentación un posible recurso, desde el PSOE no han faltado las voces que han leído la situación como una claudicación de Alberto Núñez Feijóo ante Isabel Díaz Ayuso. Esta misma semana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, defendía las medidas implementadas por el Gobierno y acusaba a su vez al presidente del PP de plegarse a su compañera de partido. "¿Va a apoyar a Europa o tiene que preguntar antes a la que manda en el PP?", le interpeló. La secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, también se ha expresado en el mismo sentido y consideró la pasada semana que Ayuso marca la agenda de Feijóo, "como ya hizo antes con Casado". En el mismo sentido, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, llamó al número 1 del PP a "poner orden en su partido", recordando que el propio Feijóo había solicitado al Gobierno que pusiera en marcha un plan para poder reducir la energía ante la crisis derivada de la guerra de Ucrania.