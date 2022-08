¿Listo para LaLiga? No te pierdas ningún partido desde 18 euros al mes (¡con la ayuda de Dazn!)

LaLiga ya comienza su cuenta atrás: el próximo 12 de agosto, el encuentro entre Osasuna – Sevilla inaugurará una temporada que ha tenido que adelantarse por el Mundial de Qatar que se celebrará entre los meses de noviembre y diciembre. Como cada año, los distintos canales de pago y plataformas compiten para conseguir los derechos de emisión y el mayor número de usuarios con ofertas difíciles de rechazar por los más futboleros. Una de nuestras favoritas es Dazn, la propuesta de streaming más deportiva del mercado. Y es que, además del fútbol, en este servicio se pueden disfrutar de otras disciplinas durante todo el año.

Pero, si lo que quieres es no perderte ni un partido de LaLiga, en Dazn te lo ponen fácil. La plataforma te permite disfrutar de cinco de sus partidos durante 35 jornadas, además de resúmenes de todos los encuentros y de contenidos exclusivos. Todo por 18,99 euros al mes, si optas por el paquete LaLiga, un nombre que no deja lugar a dudas, puesto que es el favorito de los que aman el fútbol. Por un euro más al mes, 19,99 euros, tu plan se amplía e incluye también F1, MotoGP, la premier League y mucho más. Y, si el fútbol español no es lo que más te interesa de su catálogo deportivo, también tienen disponible el paquete Esencial que, por 12,99 euros al mes, te ofrece F1, MotoGP, Premier League y mucho más.

LaLiga nacional no es la única competición futbolera de la que disfrutar: Premier League, la Liga de Campeones Femenina, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup... ¿estás listo para un año muy emocionante?

¿Qué más ver en Dazn?

Si además del fútbol, en casa sois unos deportistas empedernidos, Dazn es el canal de streaming que necesitáis. Las competiciones de motor más seguidas, Fórmula 1 y MotoGP, también están disponibles para el usuario, de las cuales ya podemos disfrutar. ¿Las siguientes? Para coches, el Gran Premio de Bélgica, el 28 de agosto; y para motos, el de Austria, el próximo 21 de agosto. La Euroliga, entre otros, para los seguidores del baloncesto, también está disponible, así como la WTA para los amantes del tenis. Del mismo modo, en su catálogo se pueden ver veladas exclusivas de boxeo, así como los canales de Eurosport y Red Bull TV y contenido exclusivo de la plataforma.

