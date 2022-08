No te la juegues en las vacaciones con este cojín ortopédico para el coxis que evita los dolores lumbares y el entumecimiento

Uno de los problemas más frecuentes a los que nos enfrentamos si mantenemos una mala postura durante periodos prolongados, o permanecemos sentados más de ocho horas, son los dolores lumbares. Y es que, para prevenir los problemas de espalda, y que nuestra jornada laboral no nos pase factura, hay que mantenerse en forma, tener una buena higiene postural y descansar siempre que lo necesitemos. Hay que recordar también que trabajar delante del ordenador ocasiona lesiones en la espalda, cuello, cadera, lumbares e, incluso, coxis. Esta última, de hecho, es la zona donde descargamos buena parte del peso mientras permanecemos sentados, por eso, buscar soluciones prácticas para evitar problemas mayores es una gran opción.

Y, con un corrector de postura para el cuello o un cojín lumbar se pueden corregir muchos problemas a tiempo. Sobre todo, con un almohadón ergonómico para el coxis podemos frenar problemas como la distensión muscular o la artritis. Por ejemplo, uno de los más vendidos en Amazon ayuda a aliviar la mayoría de las molestias ocasionadas al sentarse como la ciática, los discos herniados, las lesiones de coxis, el dolor de cadera y, otros problemas, como las hemorroides. Con ayuda de este cojín, si todavía no has disfrutado de las vacaciones de verano, el dolor de espalda no te las amargará.

El corte en forma de mariposa proporciona soporte, comodidad y ayuda a enderezar y corregir su postura Amazon

Propiedades de este cojín

El corte en forma de mariposa proporciona soporte, comodidad y ayuda a enderezar y corregir su postura. Esto quiere decir que te protegerá de malas posturas que podemos adquirir cuando pasamos mucho tiempo sentados. Además, no tendrás que preocuparte por la silla de la oficina o por la que usas en casa si teletrabajas, porque es adecuado, y se adapta, a cualquier modelo de asiento.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.