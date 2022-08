Sí, se puede dormir en un colchón hinchable y descansar toda la noche: los tres modelos más vendidos (¡y mejor valorados!) lo demuestran

Un colchón hinchable es uno de esos artículos que pensamos que nunca vamos a usar, pero llega un día en el que lo necesitamos. Y es que quién no ha tenido algún invitado imprevisto o ha ido unos días de vacaciones a casa de un amigo y no hay camas suficientes. Por no hablar de aquellos que planean marcharse de camping y no quieren dormir en el suelo. Junto a la tienda y el saco, un colchón hinchable es uno de los imprescindibles que no debemos olvidar para descansar por la noche.

A la hora de escoger el colchón, debemos tener claro cuál es el uso que le vamos a dar: colocarlo en casa para las visitas o llevarlo de campamento. La resistencia, la comodidad y el sistema de inflado son características que, también, debemos tener presentes. En Amazon podemos encontrar una amplia gama de modelos con precios asequibles y consultar las opiniones y valoraciones de los usuarios que los han comprado para que nos guíen en la compra. En 20deCompras te mostramos cuál es el más vendido y otras dos opciones para que elijas la que más te encaja.

El más vendido es de Intex y tiene 16.200 valoraciones

El modelo Classic Downy de Intex lidera la lista de los más vendidos y está disponible en cuatro medidas para una o dos personas. Fabricado con miles de fibras de poliéster es suave al tacto, tiene una estructura acanalada que le aporta firmeza. Incluye válvula de hinchado y desinflado rápido (pero no cuenta con hinchador). Ocupa muy poco, por lo que es muy apropiado para viajar o acampar. El precio del modelo más pequeño no llega a 15 euros, aunque varía según el tamaño.

Este modelo se infla en tres minutos con una bomba eléctrica. Amazon

De alta gama y con bomba de aire incorporada

Otro de los modelos mejor valorados de Amazon está fabricado por Active Era y sorprenderá a nuestras visitas por su comodidad. Tiene un diseño ergonómico de casi 50 centímetros de altura que facilita tumbarse y levantarse de la cama. Su capa superior es impermeable y resistente a los pinchazos. Incluye una almohada integrada y bomba eléctrica incorporada. El colchón doble mide 152x203 centímetros y el individual 99x187 centímetros.

Basta con encender el interruptor para inflar y desinflar esta cama de aire. Amazon

La mejor opción si viajas con niños

La seguridad de los más pequeños nos importa, por eso no debemos perder de vista esta cama de aire perfecta para los niños entre 3 y 8 años. La estructura soporta un peso de uno 22,7 kg y está fabricado con vinilo. Además, tiene una superficie suave al tacto para mayor confort. Es resistente al agua y a los pinchazos. La parte exterior es más alta que el colchón y los niños no podrán caerse mientras duermen.

Este modelo incluye el hinchador. Amazon

Si ya has elegido tu colchón ideal, debes asegurarte de que cuentas con un inflador eléctrico para aquellos modelos que no incluyan la bomba como el modelo de Techshare que incluye tres boquillas distintas y es el más vendido de Amazon para inflar y desinflar el colchón de forma rápida, pero también puede usarse para la piscina.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.