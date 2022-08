Raquel Lozano ('GH 16') insiste en su relación con Omar Sánchez: "Es evidente que nos gustamos, tiene un corazón enorme"

Desde Sálvame se sigue especulando sobre la posible relación entre Omar Sánchez y Raquel Lozano, concursante de Gran Hermano 16. Kiko Hernández ya levantó la liebre hace unas semanas, afirmando que en la boda de Kike Calleja había quedado claro que ella y Omar Sánchez estaban juntos.

Raquel Lozano, muy amiga de Terelu Campos, ha entrado en directo en el programa para negar las cosas, dejando claro que aún no son novios ni nada: "No es mi pareja. No es mi novio pero estamos conociéndonos. Lo normal es que Omar esté conociendo a otras personas también. Es evidente que nos gustamos, porque seguimos hablando y seguimos viéndonos".

"Omar tiene un corazón enorme, es una persona muy generosa y que siempre está pendiente. Es muy atento. Pero me parece absurdo que digan que estemos haciendo un montaje. El tiempo pone a todos en su sitio, sobre todo a las personas que hayan hablado de más", ha añadido.

"Llego a Valencia y de repente me dicen que Alba Carrillo que sabe con pelos y señales todo. Yo confío en que mi entorno no haya dicho nada. Por Omar pongo la mano en el fuego", ha afirmado Raquel Lozano sobre la supuesta filtración de su primer encuentro en Valencia.

Alonso Caparrós ha querido confirmar durante la conversación con Raquel Lozano que "sé que la filtración llegó desde el lado de Omar. Desde su entorno. Os han traicionado".