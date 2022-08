Omar Sánchez niega su relación con Raquel Lozano: "Solo la estoy conociendo"

La supuesta relación entre Omar Sánchez y la concursante de Gran Hermano 16, Raquel Lozano, saltó hace unos días en Sálvame, según afirmaba Kiko Hernández. Pero ambos la han negado repetidas veces y, el último en hacerlo, ha sido el propio Omar Sánchez, en una serie de audios a Rafa Mora, e incluso entrando en directo en Sálvame.

Rafa Mora ha desvelado loa tres audios que le ha enviado Omar Sánchez hablando sobre toda la polémica. "Conozco a Raquel Lozano, la he conocido, la puedo estar conociendo, pero no somos pareja. ¿No puedo estar conociendo a alguien y que no sea pareja? No entiendo que me queráis hacer pareja de alguien".

"Estoy viendo en Sálvame que dicen que me estoy aprovechando. Que si estoy haciendo el papel de víctima. Por favor, dile a la señora (refiriéndose a Carmen Borrego) que está ahí que yo no soy víctima, que estoy siendo sincero. Yo soy así y así lo he sentido en cada momento".

Este lunes cumple años uno de los personajes mediáticos que más ha dado que hablar durante el último año. Omar Sánchez, o el negro como le llamaba Anabel Pantoja, cumple 31 años y lo hace de una manera muy diferente a cómo fuera la celebración de sus 30. El año pasado, el exconcursante de Supervivientes volvía a Gran Canaria, su tierra natal, después de volver del reality. Pasaba su cumpleaños volviendo a adaptarse a la realidad, pero con Anabel de su mano, con quien vivió un verano inolvidable. Omar Sánchez, o el negro como le llamaba Anabel Pantoja, durante una fiesta.

En el tercer audio, Omar ha hecho referencia a que su supuesta relación fuera un montaje de ambos. "Aquí no hay ningún montaje hecho, para nada. Ninguno lo queremos. Que quede bien claro. Hay que ser feliz. Estés con uno, estés con otra. Ella tiene su vida. Yo ni me he creado un personaje ni nada".

Más tarde, ha entrado en directo por teléfono, insistiendo en que solo está conociendo a Raquel. y que él no filtró su encuentro. "Cuando salta la noticia de que nos vamos a conocer, a nosotros nos sorprende".