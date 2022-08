Alba Carrillo estalla contra las dudas de sus compañeros al confirmarse la exclusiva que había dado: "Estoy hasta las narices"

Hace dos semanas que Alba Carrillo lanzó una gran exclusiva. Omar Sánchez, expareja de Anabel Pantoja, y Raquel Lozano, exconcursante de Gran Hermano, habrían empezado una relación. Mucha gente no la creyó, incluso entre sus compañeras, pero ahora se ha confirmado.

Como respuesta a todas las críticas que ha recibido cuestionando su información, la tertuliana de Ya es mediodía aprovechó para vengarse de sus compañeras este mismo jueves en directo.

"Estoy hasta las narices. A mí me pasa como a Rocío Carrasco, que siempre tengo que demostrar todo y los demás no demuestran nada", dijo la joven, quejándose de que ella siempre tiene que acabar revelando sus fuentes por la presión del resto.

Además, no ha dudado en señalar directamente a aquellas que no cesaron en su objetivo de desmentir a la exmujer de Feliciano López: "Me negaron todas. Me negó Terelu, me negó Isabel Rábago y me negó Marta".

"Me enfadé y le escribí a Marta para decirle: 'Sois unas chungas porque sabéis que llevo toda la puñetera razón en lo que estoy diciendo'. Yo sabía que tenía una pedazo de fuente", relató la colaboradora, que mostraba su terrible enfado.

A pesar de la confirmación, sus compañeros no le dedicaron ninguna palabra buena a Alba, quien se esperaba otra reacción. "Lo que habría que decir es: '¡Felicidades, Alba!'. Porque luego da algo Avilés... y todo 'qué bien'", dijo con algo de humor, pero dejando claro que le parece injusto.