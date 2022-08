Yulen Pereira ha sido uno de los descubrimientos de esta última edición de Supervivientes. Esgrimista de profesión, llegó casi hasta la final del concurso e inició una relación con Anabel Pantoja. Pero al regresar a Madrid, ha tenido que enfrentarse a la dura realidad: quizá su paso por el concurso le haya costado ir a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mayte Zúñiga, exatleta y ganadora de Supervivientes 2009, así lo ha dejado claro en Sálvame: "La vida que está llevando Yulen no es compatible con ser medallista. Radicalmente no. Nosotros llevamos una estructura de vida para ser un deportista olímpico que nada tiene que ver con la vida que está llevando él ahora mismo. A día de hoy su cabeza no está en la Olimpiada".

"Estamos hablando de un deportista que quiere ser olímpico. El deporte se acaba pero la tele también se acaba. Tú puedes desaparecer de un momento a otro. Hay una nueva edición de Supervivientes y llega otro personaje. Si tú quieres ser campeón olímpico, o quieres estar en una olimpiada, por delante tiene que estar el deporte", ha añadido.

"Todos los deportistas tenemos competiciones previas a la Olimpiada que te dan paso a poder participar. No soy pitonisa, pero desde mi propia experiencia, es muy complicado ganar una medalla ya. Creo que es una oportunidad que está perdiendo. El deporte pasa pero la tele también. Tiene que decidir cuál es su objetivo", ha zanjado.