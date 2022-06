Partía como uno de los más desconocidos, pero Yulen Pereira se ha hecho un hueco entre las principales tramas de Supervivientes 2022, en parte por su -más que- amistad con Anabel Pantoja. Sin embargo, desde España se está hablando sobre todo tipo de temas, entre los que destacan su profesión de esgrimista.

Según aseguró recientemente Pipi Estrada en Sálvame, el Presidente de la Federación de Esgrima estaba "muy decepcionado" con el madrileño porque se enteró de esta aventura por televisión y no se lo comunicó. "Es más, al parecer podría correr peligro su beca, algo que impediría que Yulen siguiera en el equipo nacional", añadió el periodista.

Sin embargo, el presidente, José Luis Abajo, más conocido como 'Pirri', dio su versión recientemente en Radio Marca, dejando clara su opinión con respecto al paso del deportista por Supervivientes.

"Estamos en el momento más fuerte de la temporada", opinó el deportista. "En este tiempo que está participando en el reality, no está entrenando [...] Nuestro deporte se rige principalmente por premios, premios a los que tampoco está pudiendo optar. Sin resultados, cuando vuelva, veremos cómo vuelve".

"No le vamos a echar ni hay ninguna guerra. Esto depende de él", aclaró. "Obviamente, está maltratando su cuerpo, perdiendo masa muscular y, cuando vuelva, tendrá que recuperarse, porque siento que ha perdido la temporada".

"Yulen estaba en top 10 mundial y ahora estará en las batallas de más abajo", señaló 'Pirri'. "Me guardo mi opinión personal, pero puedo decir que me sorprendió". Y, aunque el Presidente de la Federación de Esgrima le espera con los brazos abiertos, deja la decisión en él: "Tendrá que ver cómo está de forma y psicológicamente, además de saber todo lo que le va a rodear [...] Tendrá que decirme que tiene ganas y que está motivado para cumplir su sueño Olímpico, que pensaba que era entrar en los Juegos Olímpicos de París, pensaba".

"Si no compites y no consigues resultados, pues tampoco tienes ayudas, si no tienes premios", aseguró, desmintiendo las palabras de Pipi Estrada sobre la posibilidad de retirarle la beca. "La Federación tiene una beca para Yulen de entre 20 y 25.000 euros y, en estos momentos, está congelada. No quiere decir que se la vayan a quitar", matizó el periodista en Sálvame.