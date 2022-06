Destapan la confesión de Yulen Pereira sobre Anabel Pantoja y sus verdaderas intenciones

Mucho se está hablando, dentro y fuera de Supervivientes, de la relación en ciernes entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Aunque todo parecía ir sobre ruedas, parece que el deportista no las tiene todas consigo e, incluso, desconfía de la influencer.

Yulen estaría comenzando a plantearse si los sentimientos de su compañera son reales o si, por el contrario, forman parte de una estrategia para dar contenido en el reality.

Pero las informaciones que llegan desde el otro lado del charco son totalmente distintas. Por ejemplo, la que ha destapado Ainhoa Cantalapiedra, una de las últimas expulsadas de la edición. "Yulen me comentaba que no estaba convencido, que no sentía nada grande por ella", ha asegurado la cantante, que cree que Anabel sí está pillada por el deportista.

Unas palabras que dejan en una situación complicada al deportista por sus verdaderas intenciones con la influencer y que desataron un reguero de opiniones en plató, aunque tampoco sin generar una gran sorpresa, ya que todos sospechan de él.

"Me creo más a Anabel, creo que puede sentir algo por Yulen. Me extraña que en un mes no haya dado un atisbo sobre que le gusta Anabel. No digo que no le guste, pero me creo más a ella", dijo Alexia Rivas.

"La frase fue que cree que Yulen está utilizando a Anabel como un billete para llegar a la final, me pareció brillante la frase", recordó, por su parte, Lydia Lozano, sobre un comentario de Omar Sánchez al respecto.