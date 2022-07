Raquel Lozano ('GH 16') podría estar saliendo con Omar Sánchez, según 'Sálvame'

Sálvame ha vuelto a lanzar una de esas noticias que pillan a todos por sorpresa: según Kiko Hernández, Omar Sánchez y Raquel Lozano, concursante de Gran Hermano 16, estarían comenzando una relación.

"Me cuentan que entre los dos hay atracción pero que no hay relación", ha dicho Laura Fa, explicando que sabía de los rumores. Terelu ha llamado en directo a Raquel para hablar con ella y saber si la exconcursante de Gran Hermano estaba o no con Omar Sánchez, y ella lo ha negado categóricamente.

"Lo niego rotundamente. No tengo nada absolutamente con él. Hemos coincidido en Valencia, pero sin más. Es la primera vez que coincidimos. Somos amigos y nada más. Ni nos estamos conociendo ni nada. Está siendo una tarde para mí... que no me apetece".

"Tu amiga Marta López iba a entrar en Sálvame para confirmar tu relación Omar", ha explicado Kiko Hernández, y Carmen Alcayde ha llamado en directo a Marta López para confirmarlo todo.

"Yo iba a entrar esta tarde en Sálvame porque me han llamado para que yo contara lo que pasaba entre ellos. No tienen ninguna relación. Solo han coincidido en Valencia. A mí me han preguntado si podía confirmar la relación entre ellos, y yo les he dicho que no. Pero yo fui la que les puso en contacto". Pese a todo, Kiko Hernández ha seguido insistiendo en su exclusiva.