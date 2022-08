Mercedes Milá sufre un accidente de bicicleta y acaba en unas zarzas y con el húmero roto

La presentadora Merdeces Milá pasaba unos días de vacaciones en Francia haciendo lo que más le gusta, salir a hacer rutas en bici, cuando sufrió un percance que la llevó al hospital.

Según ella misma contaba en su perfil de Instagram, iba montando por "bosques maravillosos" cuando un tábano se le acercó y la picó y al tratar de defenderse del insecto perdió el control del manillar y acabó en "una zarza que tenía maderas y cosas dentro".

"Ahí noté al caerme que me rompía el hombro. Costó mucho sacarme de la zarza y me llevaron al hospital, donde me hicieron una radiografía y vieron que el húmero estaba roto", contaba la presentadora con buen estado de ánimo y de humor.

Como no había desplazamiento del hueso, Milá se ha librado de ser operada, pero no de un aparatoso vendaje y un arnés que le inmoviliza el brazo y que deberá llevar 40 días.

"Estoy de buen humor, eso es importante y tengo experiencia de otros casos", decía la presentadora, que volverá pronto a España para seguir curándose de la lesión.

Mercedes Milá no abandonó su espíritu de periodista ni siquiera en el hospital, donde "hasta arriba de morfina" contaba ella misma lo que había ocurrido, como se puede ver en sus stories.