Así es el gato angora turco, un tesoro nacional protegido en Turquía y que se prohíbe sacar del país

Ankara, históricamente conocida como Angora, es la capital de Turquía. Que nos conste mediante documentos conservados, ya se hablaba del “vankedesi”, el nombre en su idioma natal, desde el siglo XVI, lo que convierte a los angoras en una de las razas felinas con más historia.

Desconocemos cuándo los primeros angoras salieron de Turquía y llegaron a otros países, pero en 1903, ya en pleno auge de exposiciones felinas de belleza y la búsqueda de diferenciar grupos de gatos por sus características físicas, la escritora Frances Simpson, autora de uno de los primeros libros sobre razas de gatos domésticos, recalcaba que dentro del grupo de angoras (donde se introdujo, inicialmente, todo gato de pelo semilargo o largo), había obvias diferencias entre ejemplares y se debían clasificar con mayor detalle.

Cuando el angora turco llegó a Reino Unido y a Estados Unidos, comenzaron sus programas de cría, afinando la anatomía general y convirtiéndolos en una elegante raza estilizada, con una cola muy frondosa y grandes orejas triangulares.

Los turcos no comparten cómo se alteró por un fin estético la raza autóctona que vivía en semilibertad en sus calles, y que aún es posible ver de forma natural en el país que una vez fue el Imperio otomano, de modo que a finales del siglo veinte, iniciaron un programa de cría especial en la Granja y zoológico del bosque de Atatürk, donde se pueden ver las instalaciones en las que mantienen a angoras puros sin alterar para no perder la raza original y disponer de un registro genético. Está terminantemente prohibido exportar un angora de estas instalaciones, dado que no quieren que se mezcle con la línea moderna y se conviertan en un reclamo comercial.

Se lo han tomado lo suficientemente en serio para realizar estudios de análisis de ADN que confirman que los angoras criados fuera de Turquía, son producto de cruces realizados durante los siglos diecinueve y veinte para la creación de razas modernas y apenas conservan un remanente del gato angora de Turquía, y los gatos turcos naturales, sin embargo, provienen de poblaciones muy antiguas de gatos tunecinos y egipcios. Los angoras que conserva Turquía son felinos mucho más robustos y fuertes que la línea moderna y comercial a la que tenemos acceso.

Pese a que cuando pensamos en un angora, el color más representativo y tradicional es el blanco, en realidad admite una buena variedad de colores y patrones. En cuanto a los ojos, es una de las razas que admite la heterocromía, esto es, un ojo de cada color, y que los hace tan impresionantes en las distancias cortas.

Gatos muy activos, inteligentes y afectivos

El gato angora es una raza intrínsecamente sociable, muy apegada a los humanos y que lleva bien la convivencia en hogares con actividad, niños y otros animales. Son felinos enérgicos, atléticos y dinámicos, que necesitan una buena estimulación ambiental para cubrir sus necesidades de ejercicio. Aunque el pelo del cuerpo es semilargo, la cola es un plumero de pelo abundante y espeso, por lo que también se debe dedicar tiempo a cepillados regulares para mantener su buen aspecto y ayudar al gato durante las mudas de pelo.

Los ejemplares blancos pueden sufrir sordera congénita, y es importante que un criador legal y comprometido entregue pruebas de que se ha realizado el test de BAER a sus ejemplares, la prueba auditiva para determinar si un animal padece sordera.

El gato angora es una raza exótica y excepcional, con pocos criadores en Europa, y ninguno en España, de manera que debe aclararse que un gato blanco de pelo largo no es un angora si no cuenta con un pedigrí y procede de un criador legal, y se recomienda que se eviten los anuncios clasificados, sobre todo de portales en línea, que ofrecen supuestos gatitos angoras a precios reducidos sin estar inscritos como criadores en las asociaciones felinas internacionales que regulan la cría profesional bajo estrictas medidas de salud y bienestar animal.

Sugerimos que se opte por la adopción responsable de alguno de los gatos que se encuentran en situación crítica en busca de un hogar, como Thor, este precioso tabby point común.