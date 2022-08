Los gatos son, sin duda, uno de nuestros animales de compañía más curiosos en cuanto a comportamiento se refiere. Como proceden de la evolución de su ancestro Felis Lybica, un gato salvaje norteafricano del que todavía conserva muchas características genéticas, físicas, fisiológicas y comportamentales, nos topamos con una mascota territorial, cazadora y especializada en pequeños roedores.

¿Alguna vez os habéis preguntado por qué estos pequeños felinos cazan a pesar de estar bien alimentados? Para responder esta incógnita tenemos primero que entender por qué los gatos cazan y cómo lo hacen en libertad.

"Para sobrevivir, un gato necesita consumir unas 20 presas pequeñas a lo largo del día, por tanto, se pasa el 50 por ciento del día buscando posibles presas e intentando cazar", afirma Mireia Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba.

La experta detalla que "no todos los intento de caza son fructuosos" y que "el desgaste energético que supone el hecho de cazar hace que el gato no esté diseñado para esperar a tener hambre, ya que podría desfallecer y no ser capaz de cazar".

"Por este motivo, estos animales están diseñados para activar la secuencia de caza cada vez que tienen oportunidad, mediante la captación de pistas auditivas y visuales de potenciales presas y no cuando tienen hambre", añade. "Después de cazar, el consumir o no a la presa es lo que depende de si tienen hambre o no".

Cazar y llevarle al dueño los "trofeos"

Aunque nuestros gatos domésticos no necesitan cazar para alimentarse y sobrevivir, siguen conservando esa capacidad y toda la conducta predatoria. "No todos cazan o lo hacen satisfactoriamente, por ejemplo, muchos de ellos no han estado con sus madres durante el periodo natural de aprendizaje de la caza", comenta la especialista en conducta felina.

"Como leyenda urbana, mucha gente dice que su gato caza para traerle el trofeo (por así decirlo), pero la realidad es que el gato caza porque se activa su actitud predatoria de forma instintiva al visualizar y oír un ratón, por lo que lo caza, lo transporta al núcleo de su territorio (que es donde los gatos suelen alimentarse) pero como no tienen hambre, no lo consume y el dueño lo acaba encontrando y retirándolo", cuenta Berenguer.

También hay otra leyenda urbana que afirma que los gatos cazar por diversión y que es ese el motivo por el que después no se comen a su presa. "Esto no es así, es simplemente que están programados para activar esa secuencia de caza ante una presa, es biología", asegura la experta.

Por último, hay que hablar de algunos peligros que conlleva dejar a nuestros gatos en lugares donde puedan cazar libremente. "Hay presas o ratones que pueden tener enfermedades y, sobre todo, parásitos. De ahí la famosa toxoplasmosis, un parásito que tienen los ratos y que el gato, al consumirlos, puede contraer", advierte la especialista en conducta felina.

"Otro riesgo por el cual es recomendable evitar que nuestros gatos cacen es que se coma una presa envenenada, puesto que hoy en día los venenos para roedores son de efecto retardado, un gato puede consumir una rata o ratón envenenado antes de que haya hecho efecto y provocarle un problema de coagulación u hemorragia", concluye.