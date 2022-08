Un médico avisa en el metro a un infectado con viruela del mono de que haga cuarentena: "Mi médica no me dijo que tenía que hacerla"

La fase más contagiosa se da cuando la erupción cutánea es generalizada, pústulas evidentes por todo el cuerpo. Justo lo que padecía este viajero del metro de Madrid. Arturo viajaba en el mismo vagón, es médico y alertó a la persona contagiada, pero el protocolo es bien distinto. La viruela del mono no es un virus respiratorio. Y es que sobre esa clave discurrió la conversación entre las partes: "¿Tienes la viruela del mono?", le preguntó el doctor al joven. "Sí, tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía quedarme en casa. Solo que usara mascarilla", respondió.

La mascarilla protege, aunque no es determinante y por eso los infectados tienen que seguir otras recomendaciones para evitar su rápida expansión. Los expertos hablan ya de transmisión comunitaria limitada. Los casos ya no solo se dan entre hombres con muchas parejas sexuales, ha saltado a otros grupos de población.

El virus se contagia por contacto de fluidos estrecho y pervive en superficies especialmente ropa. Recién nacidos embarazadas e inmunodeprimidos son los más vulnerables. España es el primer país europeo y segundo del mundo en número de casos. Además, dos personas ya han fallecido.

El Ministerio español de Sanidad confirmó este sábado la segunda muerte en España por la viruela del mono, y la enfermedad ya suma ya 4.298 casos en el país, de acuerdo con los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Se trata de un hombre de 31 años que se encontraba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de la ciudad de Córdoba (sur), informaron fuentes sanitarias.

Las muestras tomadas durante la necropsia, que están siendo estudiadas, determinarán si la causa del fallecimiento es meningoencefalitis u otra patología. El primer fallecido este viernes en la Comunidad Valenciana (este) era también un hombre joven, indicaron las mismas fuentes, y se sigue investigando los motivos exactos de la muerte, aunque los indicios apuntan a una encefalitis asociada a la infección que provoca el virus.

Como en el resto de países, los casos han sido identificados fundamentalmente en población HSH (hombres que tienen sexo con hombres), principalmente en el contexto de las relaciones sexuales de alto riesgo. Sin embargo, las autoridades sanitarias españolas alertan de que si esa transmisión sostenida no es controlada "de manera óptima" hay un riesgo importante de se desplace a otros grupos poblacionales por el mismo mecanismo de transmisión, "siendo posible la afectación de otros grupos y la aparición de casos graves en poblaciones vulnerables", advierte.