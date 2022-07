Gamarra carga contra el discurso "triunfalista" de Sánchez: "Hoy los españoles son casi un 11% más pobres que hace un año"

El balance del curso político del presidente del Gobierno es, a ojos del PP, un discurso "triunfalista", sin "atisbo de autocrítica" y con más dedicación a "hablar de la oposición" que de su propia gestión. Y esto, el mismo día en el IPC alcanza el 10,8%, su nivel más alto de los últimos 38 años, según el INE. Es decir, que "hoy los españoles son casi un 11% más pobres que hace un año", ha subrayado la secretaria general popular, Cuca Gamarra. "No sabemos en qué país vive [Sánchez]; parece que se reúne con demasiada gente con corbata, pero que no pisa la calle", ha ironizado por la aparición del presidente sin corbata en Moncloa como gesto de ahorro energético.

Y frente a la píldora socialista de subir impuestos y "la recaudación", la dirigente popular receta reducir el Gobierno [ministerios y asesores] como forma de ahorro económico, así como, deflactar el IRP, es decir, "que rentas medias y bajas paguen menos adecuando ese 11% a los impuestos que pagan".

Gamarra no ha querido entrar a valorar las medidas "urgentes" anunciadas minutos antes por el presidente del Ejecutivo para el ahorro de la energía: la reforma del mercado eléctrico para desacoplar el precio del gas al de la electricidad y una nueva intervención en el mercado energético para poner un tope al precio de las emisiones de CO₂. Aún es pronto para ello. "Son medidas que anuncia y que ya veremos cómo las materializa y qué alcance tienen".

Lo que sí tiene claro el equipo de Alberto Núñez Feijóo es que las medidas que ya ha planteado el Ejecutivo central para el ahorro de la energía "no han conseguido el efecto que dijo que iban a conseguir". Pues "hoy hay españoles que en su factura de la luz están pagando un plus a causa del tope de gas que anunció y no ha dicho cómo se iba a pagar". Otro ejemplo son los "más de 160 millones de euros" que los españoles "llevan pagando a Francia por exportarle gas". Con ello, Gamarra tumba otro de los planes de Sánchez: extender la excepción ibérica a los países de la Unión Europea. "Dudo mucho que el resto de países vayan a adoptar, algo que queda demostrado que no está funcionando para los españoles".

A la crisis económica y energética, la popular añade, en el balance del curso político, la "cesión a [catalanes] a cambio del tiempo" porque "el Gobierno ha vuelto a ceder a las pretensiones de los catalanes", sostiene con relación a la última reunión de la mesa de diálogo. "El Gobierno ha prometido garantizar vía libre a los independentistas para que sigan ataques al estado sin que la justicia actúe, lo que significa desjudicializar". También, el "desprecio al español, aceptando el plan independentista para eliminar la garantía de estudiar en español en Cataluña.

La exclusión no es el camino", ha sentenciado tras presentar, junto a Ciudadanos, un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del uso de las lenguas aprobada en Cataluña. "Algo que debiera haber hecho el Gobierno, pero a lo que ha renunciado para que Pedro Sánchez siga siendo presidente".