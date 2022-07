El Gobierno aprobará el lunes el plan para que ciudadanos y empresas ahorren energía con el objetivo de recortar un 7% el consumo de gas

Ciudadanos y empresas conocerán por fin el lunes que viene las medidas que deberán tomar en los próximos meses para reducir el consumo de energía. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que ese día el Consejo de Ministros aprobará el plan de ahorro energético, con el que se quiere recortar el consumo de gas un 7% y que incluirá medidas de carácter voluntario para ciudadanos, administraciones, industria y resto del sector privado.

"Ante la gravedad de la situación [por el eventual corte de gas ruso] y cumpliendo con nuestros compromiso hace unos días, en el próximo Consejo de Ministros se aprobará un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético", ha anunciado el presidente en una rueda de prensa en Moncloa para hacer balance del curso político, en la que ha comparecido sin corbata, igual los altos cargos del Ejecutivo que le escuchaban en primera fila. Un mensaje elocuente, dado que una de las recomendaciones que previsiblemente incluirá el plan de ahorro es que el aire acondicionado no se ponga por debajo de 27 grados. "No hay más que pasearse por un centro comercial para saber que a lo mejor la temperatura está demasiado baja", ha apuntado Sánchez en un momento de la rueda de prensa.

Ya al término de su intervención, se ha referido a su atuendo. "No llevo corbata, eso significa que podemos todos ahorrar desde el punto de vista energético. He pedido a los ministros y responsables políticos y al sector privado que cuando no sea necesario, que no utilicen la corbata porque así estaremos haciendo frente al ahorro energético que es tan importante en nuestro país", ha afirmado.

Medidas "razonables"

Sánchez no ha desvelado ninguna medida, aunque ha asegurado que serán pautas de ahorro "razonables" y que no comportarán "recortes". El plan de ahorro ha sido trabajado durante semanas particularmente por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha dejado claro que serán medidas de carácter voluntario y que no afectarán al funcionamiento de la industria, a quien se planteará acciones de eficiencia energética pero no de "destrucción de demanda".

Estas pautas contrastan con el plan de ahorro general aprobado esta semana en la UE, que incluyen un 15% del recorte de consumo de gas y que sí afectará a la industria. España consiguió una excepción por el que su reducción será menor, de un 7% según anunció el Gobierno inmediatamente y ha recordado Sánchez este viernes.

El plan de ahorro europeo se extenderá desde el 1 de agosto al 31 de marzo de 2023 para tratar de afrontar un otoño e invierno que serán muy complicados en algunos países si Rusia cierra total o mayoritariamente en gripo de gas. A partir del lunes, los Estados miembros deberán recortar un 15% -o el porcentaje que se les permita- de consumo de gas en comparación con el consumo medio de los cinco años anteriores. El Gobierno aprobará el plan justo el primer día en el que empieza a contar este plazo.

Según Sánchez, las medidas serán "para que todos colaboren en una tarea que es de todos, porque ahorrar energía es una tarea de todos y va en la línea de reducir nuestra factura energética y contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor", en alusión a Rusia.

"Tenemos que ahorrar un 7% y tenemos que vernos involucrados el Gobierno, las comunidades, los ayuntamientos y todos los sectores, porque porque vamos a pagar menos factura de la luz y esto puede ser muy positivo para el bolsillo de los consumidores y la evolución de la inflación".

Colectivos y medidas

Para preparar el plan de ahorro, Ribera ha estado reuniéndose en las últimas semanas con diversos colectivos. Desde organizaciones de consumidores, a las que apuntó la posibilidad de animar a los hogares que ajusten de forma gratuita la potencia contratada a su consumo de electricidad, hasta compañías gasistas, eléctricas y petroleras, a las que pidió ideas para aumentar su eficiencia. En este sentido, el Gobierno asegura que no obligará a las industrias a reducir su consumo de energía -teniendo en cuenta sus esfuerzos y desembolsos en los últimos años en aras de la eficiencia y de una reducción del uso del gas- y en su lugar plantea cuestiones como compras conjuntas en los diferentes sectores o permitirles modificar sin penalización económica el volumen de consumo de gas cuando no lo necesiten.

Es previsible también que el Gobierno incluya en el plan de ahorro que aprobó hace semanas para reducir el consumo en las oficinas públicas del Gobierno central y en el uso que hacen de él los funcionarios, a los que se permitirá teletrabajar tres días a la semana, también como medida de ahorro. El Ejecutivo ha pedido por carta a comunidades y ayuntamientos que elaboren los suyos propios, para sus dependencias y sus funcionarios, y este jueves Ribera repasó las medidas autonómicas de ahorro con los consejeros de Economía en la Conferencia Sectorial de Energía, en la que también les pidió que aligeren la concesión de ayudas del Fondo de la UE destinadas a ahorro energético, por ejemplo, para incentivar que los hogares cambien sus calderas de gas por bombas de calor y frío o que instalen placas solares, procedimientos más farragosos que otros actos más sencillos que pide el Gobierno, como no poner tan bajo el aire acondicionado, tan alta la calefacción o apagar las luces de estancias que no se estén utilizando. Días atrás, Ribera también aseguró que la industria contará con más ayudas pública cuando agote las que están a su disposición.

A diferencia del riesgo real que corren otros países de la UE, el Gobierno insiste en que no contempla en "ninguno de los escenarios" posibles que España sufra desabastecimiento o cortes de suministro. El problema aquí tiene que ver con el elevado precio que previsiblemente seguiremos pagando por la energía y en el factor solidaridad, liberar el consumo de energía que quizá puedan necesitar otros países europeos.

Aunque confía en que el factor precio sea un aliciente suficiente para que los ciudadanos reduzcan su consumo de energía en los próximos meses, el Gobierno pone también el acento en el mensaje a favor de este "esfuerzo"´, que no "sacrificio", que va a pedir a los ciudadanos y para ello ha pedido la colaboración de todos los grupos políticos del Congreso, a los que Ribera pidió que no conviertan el plan de ahorro en motivo de confrontación política.