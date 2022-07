Planes para el fin de semana: conocer el Universo en el Museo del Prado y vencer los miedos infantiles a través de la risa

La riqueza inmensa del Museo del Prado permite reconocer la visión del Universo a lo largo de la historia o servir de inspiración a experiencias fotográficas como las de García-Alix, ahora expuestas en el Botánico. Un thriller psicológico en el Teatro Bellas Artes; un espectáculo infantil donde vencer al miedo a través de la risa; una cantaora de flamenco que se sumerge en otros estilos; y música barroca en localidades de nuestra comunidad, completan las propuestas culturales para este fin de semana.

1. Teatro. 'Palabras encadenadas' en el Teatro Bellas Artes

Beatriz Rico y David Gutierrez en 'Palabras encadenadas' Pentación Espectáculos

Llega al Teatro Bellas Artes Palabras Encadenadas, un thriller psicológico escrito por Jordi Galcerán y dirigido por Domingo Cruz, que cuenta con las interpretaciones de Beatriz Rico y David Gutiérrez. El cartel anunciador causa cierto pavor, pero seguro que la propuesta resulta estimulante para este fin de semana y mes.

La obra cuenta la historia de Ramón, un funcionario, y su ex-mujer Laura que es psicóloga. Aislados en un sótano, Ramón confiesa ser un asesino y convence a Laura para iniciar un juego con apuestas de vida o muerte que conducirá al público por este thriller de juegos psicológicos. Los roles de víctima y verdugo, aparentemente, pueden llegar a ser intercambiables.

En palabras del dramaturgo Rodolf Sirera "Palabras encadenadas es, si se quiere leer así, la historia de un psicópata y su(s) crímen(es), ¿han existido realmente, han sido 'ensayos' para el único crimen que deseaba perpetrar, forman parte sólo de una macabra broma?".

"Sabiamente Galcerán construye la pieza de forma milimétrica, graduando la información que nos permite el desvelamiento de las verdaderas relaciones que unen a los personajes. Paso a paso, la historia se hace más compleja y el afloramiento de cada nueva verdad sigue su cuestionamiento, de modo que se genera una nueva incertidumbre", concluye el dramaturgo.

1. Arte. 'Reflejos del Cosmos' en el Museo del Prado

'La Inmaculada Concepción' (1767-69) de Giambattista Tiepolo Museo Nacional del Prado

El Museo del Prado propone un recorrido temático, por la colección, titulado Reflejos del Cosmos, que no requiere agrupar ciertas obras bajo la perspectiva de una exposición, sino que se plantea como itinerario a lo largo de determinadas salas para seguir el curso del asunto elegido. Nada menos que la visión del Universo a lo largo de la Historia del Arte, es en este caso la guía que marca el recorrido diseñado por Montserrat Villar, doctora en Astrofísica en el CSIC.

En la parte trasera de El Jardín de las Delicias (1500), de El Bosco, observamos nuestro mundo concebido como el plano que dividía una esfera en dos, debajo quedaría el agua y por encima de nuestras cabezas el aire, hasta rellenar completamente ese globo que en su frontera reflejaría las estrellas.

'El tercer día de la Creación (exterior del Tríptico del jardín de las delicias)' (1500) de El Bosco Museo Nacional del Prado

El paso de la laguna Estigia (1524) de Patinir nos muestra la recreación de ese territorio imaginario en que las almas se debaten entre acceder al Paraíso o caer en el Infierno, todo en presencia de un ser llamado Cancerbero, que para los que somos futboleros nos remite a la terminología empleada para designar a los porteros.

La contemplación del cielo estrellado y la fantasía de los hombres que hacia a él miraban, propició que sobre él se pintaran imaginarios nexos entre estrellas para representar los mitos imperantes en cada época. Así podemos contemplar Perseo liberando a Andrómeda (1640) de Rubens con la vista puesta en las constelaciones con las que se asociaron dichos personajes de la mitología. O ese maravilloso conjunto de Diana y Calisto, también de Rubens, teniendo en cuenta que Calisto fue convertida en la Osa Mayor, una de las figuras más populares del firmamento.

La Luna, nuestro entrañable satélite que nos ofrece siempre la misma cara, es un elemento presente en las representaciones de la Virgen en la pintura, como la de Tiepolo que abre esta sección, aunque en muchas ocasiones no reparemos en ello. La evolución de su representación a los pies de María, camina a la par que los avances científicos y técnicos, fundamentalmente el desarrollo del telescopio. Lo que en principio se ve como una esfera transparente, poco a poco va adquiriendo solidez hasta llegar a reflejar en cierto modo la orografía accidentada que la caracteriza.

En definitiva, se trata de un recorrido en el que el componente lúdico cuenta, ayudado por el dispositivo electrónico que se proporciona como guía y permite ubicar en un plano las salas que trazan el recorrido propuesto. Un modo de atisbar la inocente y fantástica visión del espacio que el ser humano ha ido plasmando en la creación artística.

3. Fotografía. Alberto García-Álix fija su mirada en el Prado

'Autorretrato como fiera' Alberto García-Alix

Alberto García-Alix (León, 1956) expone en el Real Jardín Botánico su conjunto de Fantasías en el Prado, dentro de PHotoEspaña 2022, en los que ha creado su propio imaginario, a partir de obras que alberga el Museo del Prado, utilizando la laboriosa técnica de la múltiple exposición sobre película analógica.

"Cada cuadro es un mundo. Y como tal, lo he tomado para inventar y construir uno nuevo", admite el fotógrafo. Con su mirada, su imaginación, la superposición de imágenes, el enfoque, el desenfoque, una pequeña linterna y el movimiento vibratorio de su cámara como únicas herramientas, Alberto García-Alix ha repintado algunas de las obras maestras del Prado, creando fantasmagorías, otorgando misterio, tensión y movimiento a la pintura, y dotando de carne y respiración a las esculturas.

'Fantasía española' Alberto García-Alix

Sobre el proceso creativo de la serie Fantasías en el Prado, García-Alix dice haber trabajado en comunicación con la historia, la política y el arte: "me he apropiado de tiempo, luz y pinceladas. He tomado las de sus autores. Las de Goya para repintar su perro semienterrado, las de Velázquez para rehacer Las Meninas, he velado a la Gioconda bajo una mancha terrorista de pintura blanca, me he adueñado del frenesí de Rubens para conseguir plasmar lo que él no se atrevió a pintar en su época, y me he autorretratado con máscara de fiera con ayuda de Rosa Bonheur… Nada es valorable, ni comparable con la emoción que he sentido trabajando con los cuadros".

La exposición reúne 35 fotografías analógicas, reveladas en papel de gelatinobromuro de plata. Un procedimiento artístico en vías de extinción que en este proyecto cobra mucho sentido. Se podrá disfrutar (hasta el 28 de agosto), por lo tanto, de un personal recorrido entre las obras icónicas del Prado, entre las que no podía faltar una exquisita galería de retratos, que han sido revelados todos ellos por el propio autor.

4. Infantil. 'Päura' en Teatralia Circus

Una escena de Paüra de Compañía Lucas Escobedo Gabriel Martínez Galán

Teatralia Circus concluye este fin de semana y lo hace con Paüra, un espectáculo de humor para todos los públicos con música en directo. Paüra habla del miedo o los miedos, pero desde un punto de vista cómico. También podría hablarse de tragicomedia, o de comedia con tintes melodramáticos; esa mezcla de sentimientos que nacen de lo más profundo de cada persona, donde el llanto y la risa se dan la mano y se entrelazan en continua correlación. Será el sábado y domingo, en Teatros del Canal.

Paüra no pretende ser una obra de terror, sino todo lo contrario. Se plantea como un ritual colectivo donde superar nuestras fobias y salir del teatro más valientes que nunca, dejando atrás aquello que nos atemorizaba. Para ello, nada más eficaz que la risa liberadora, la carcajada catártica que propone Lucas Escobedo.

En esta nueva creación, que cosecha éxitos y carcajadas allí donde se presenta, la compañía se adentra en el lenguaje del payaso para abordar los temores más comunes con risas, pero también con poesía. Paüra constituye un concierto teatral loco e hilarante, en el que la música en directo y las canciones nos conducen a un recorrido por distintos estados emocionales, donde la palabra hablada y cantada es instrumento musical y poesía.

La Compañía Lucas Escobedo ha recibido numerosos galardones con producciones anteriores, como el premio al Mejor Espectáculo de Circo de los Premios de las Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana 2018 y candidato al Premio MAX de las Artes Escénicas 2018 como Mejor Espectáculo Revelación, para el espectáculo Emportats. Yolo, ha sido nominado y galardonado con el premio Feten 2019 al Mejor Espectáculo de Gran Formato y al Mejor Espacio Sonoro.

5. Música barroca. OBNI en Chinchón y Nuevo Baztán

'Reconfiguración simbólica' del violín para la sonata de la Resurrección. Creative Commons

Ahora que los ovnis andan un tanto desaparecidos, a pesar de que cualquiera podríamos captarlos surcando los cielos, llega OBNI que es el original nombre elegido por un estupendo grupo de música barroca madrileño. El acrónimo significa objeto barroco no identificado y surge por iniciativa de la violinista Miriam Hontana, centrando su mirada en el repertorio de los siglos XVII y XVIII. El grupo se formó en 2021, junto a Daniel Oyarzabal e Ismael Campanero.

Dentro del ciclo Clásicos de Verano, OBNI presentará un recorrido en torno a la música escrita para dos violines y bajo continuo, desde su nacimiento en los albores del seicento hasta su apogeo a mediados del siglo XVIII.

En sus orígenes, la música barroca no especificaba necesariamente los instrumentos con los que debía ser interpretada, eso es algo que se fue definiendo poco a poco. Existían multitud de instrumentos agudos como flautas, cornetos, sacabuches, o violines, con los que se podía tocar casi todo el repertorio.

La conjunción de dos violines y bajo continuo resultó sin duda ganadora en el mundo de las trio sonatas, y muchos compositores ya empezaron a especificar esos instrumentos. Marini, Biber, Pachelbel, o Vivaldi explotaron esta formación por el extraordinario resultado que daban estos dos instrumentos juntos. El programa constará de música compuesta por los autores citados y además escucharemos como colofón una transcripción del aria de la Cantata BWV 36 de Bach donde uno de los dos violines interpretará la parte vocal originalmente asignada a una soprano, generando una sonoridad muy atractiva.

Los conciertos son gratuitos hasta completar el aforo. Las fechas y lugares son los siguientes:

29 de julio, 20:30 h. Chinchón, Iglesia del Rosario (junto a Plaza Mayor)

30 de julio, 20 h. Nuevo Baztán, Iglesia de San Francisco Javier

6. Música en directo. Argentina en Conde Duque

La cantaora de flamenco Argentina Cedida

Hace algunos años la vimos aparecer en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional protagonizando un recital flamenco de primera, donde además demostró un tremendo desparpajo y rotunda voz. Nominada en dos ocasiones a los Premios Grammy Latinos en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca, María López Tristancho conocida artísticamente por Argentina es una de las máximas figuras del flamenco actual. Y aunque tiene por bandera los fandangos de su tierra onubense, su cante vocacional también ha navegado por otras músicas como el son cubano, la salsa, el fado, el tango o la música sinfónica. Últimamente parece muy influenciada por la música cubana, y como muestra el video que aquí dejo:

Llega a Veranos de la Villa para presentar La vida del artista, un espectáculo con el que Argentina quiere reflejar el día a día de cualquier artista a través del flamenco, el mundo de la sevillana, la canción, el teatro, etc. Todo ello conseguido con ese color de voz tan característico que se ha abierto paso entre todo tipo de público, y con su desenvuelta presencia escénica.

Acompañarán a Argentina los guitarristas José Quevedo y Eugenio Iglesias. Las palmas y jaleos correrán a cargo de Torombo y Los Mellis, mientras que de la percusión se encargará José Carrasco. Será el domingo 31 de julio a las 22 horas en el Patio Central de Conde Duque.