Oriana Marzoli, sobre su participación en 'Supervivientes 2023': "No seas tonta hija, las oportunidades no se repiten"

Oriana Marzoli está ilusionada con su vuelta a Honduras y pretende aprovechar al máximo la oportunidad que Carlos Sobera le ofreció el pasado 20 de julio en Tierra de nadie: participar en Supervivientes en su próxima edición.

La extronista de Mujeres y hombres y viceversa reniega acerca de volver a abandonar la isla, como hizo en 2014, e incluso se postula como una de las ganadoras del reality, tal y como explicó en Algo pasa con Oriana, su canal de Mtmad.

"No abandonaría nunca más un reality por nadie, me veo ganadora", sentenció la influencer dejando ver el crecimiento personal y laboral que ha experimentado en estos últimos años. "No seas tonta hija, las oportunidades no se repiten".

"Todavía soy un poco niña pequeña mentalmente, tampoco vamos a engañarnos, pero un poco sí que he cambiado. Entonces, esas situaciones de capricho en las que antes abandonaba, ahora sé la repercusión que tienen y no, me lo pensaría tres mil veces más y no lo haría", reflexionó la venezolana sobre su trayectoria por los realities en España.

Sobre las pruebas de recompensa típicas del formato, Oriana compartió cuán preparada se siente a la hora de enfrentarse a ellas: "Confío mucho en mí, aquí donde me veis con 44 kilos de mierda, así de delgada, la verdad que se me dan de puta madre. Eso no me preocupa en absoluto porque se me van a dar bastante bien".

La exconcursante de Gran Hermano VIP también habló sobre la posibilidad de "hacer una carpeta" en su concurso: "Eso no se crea, se da natural, te dejas llevar. Si te gusta bien, si no estar con un huevón por estar, qué pereza...".