Oriana Marzoli se postula como concursante de 'Supervivientes 2023'

Supervivientes 2022 está a punto de acabar. La de este jueves será la última gala grabada en Honduras, por lo que la semana que viene se emitirá la final. Sin embargo, ya se van desgranando algunos detalles sobre la próxima edición, la de 2023.

Parece que Oriana Marzoli será una de las concursantes después de que Carlos Sobera le pregunte por una publicación de su Instagram. Según ha dicho la venezolana, le gustaría intentarlo y superar su primera estancia en Honduras, que hasta la fecha es el record de menos aguante en el programa: en 2014 duró cuatro días y en 2017 solo debía aguantar una semana y duró 24 horas, tras un ataque de ansiedad.

"Nunca digas de este agua no beberé. Me gustaría ver si con los años que han pasado desde la última vez que pisé Honduras ha habido un cambio real en mí, en cuanto a madurez y saber adaptarme a las situaciones que menos cómodas me hagan sentir. Lo haría como un reto personal", decía en la publicación.

Eso sí, reconoció que le da mucho miedo pese a las ganas que tiene. "Yo si voy es para aguantar hasta el final. Es verdad que me encantaría decir, oye me he superado y quiero ver hasta qué punto he madurado como persona. Han pasado muchos años, ya no soy la niña que era en ese momento", reflexionó.

Entonces, el presentador le preguntó directamente que si le gustaría ir y dijo que sí, por lo que todo apunta a que convivirá con otro que también ha dado a entender que participará, Kiko Hernández.