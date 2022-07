Ylenia Padilla, fuera de sí, ataca al colectivo LGTBI y carga contra David Broncano y Telecinco: "Caerán uno a uno y lo gozaré"

Ylenia Padilla ha vuelto a hacer otro de sus polémicos directos en Instagram, una emisión que de nuevo se ha convertido en una sucesión de ataques contra todo y contra todos, en especial contra el colectivo LGTBI, David Broncano, Quequé y Telecinco, cadena donde colaboraba hasta hace un tiempo y blanco habitual de sus improperios.

La exconcursante de realities como Gandía Shore y GH VIP es este domingo tendencia en las redes tras arremeter contra el colectivo LGTBI en un discurso cargado de odio. "Desgraciados de los cojones. Vuestro odio me tiene amargada, vuestro odio mata. Sois asesinos, drogadictos, degenerados, pedofilia, lo tenéis todo. Dejadme vivir, qué pesadilla, nano. ¿Quién cojones os pensáis que sois?", soltaba, completamente fuera de sí, en uno de sus últimos directos.

"Tú eres maricón, naciste hombre, no eres mujer, jódete. No eres mujer, jódete. La naturaleza se cebó contigo y no eres mujer, jódete. Acosadores de mierda, misóginos de mierda. Poco fusil, poco fusil, muy poco", aseguraba la alicantina.

Preguntaba por un seguidor por su familia, respondía: "Sí, tengo padres y me educaron bien, no siento que soy un perro, un ñu ni que soy un dragón. Putos maricones de mierda, enfermos", volvía a recalcar contra el colectivo, además de escribir un mensaje en el que se leía: "STOP dictadura transexual y LGTB".

Vídeo de Ylenia soltando barbaridades. No me puedo creer como todavía haya gente que tenga esta mentalidad 😬 Rt para difusión. pic.twitter.com/NTJk95JmC0 — Crystal ✈️🐝🍓 (@CristalitaYou) July 2, 2022

"Menos los hombres heterosexuales, me acosan todo tipo de personas. A mí los hombres heterosexuales no me dicen nada", avanzaba también, para arremeter en este punto contra dos televisivos, David Broncano y Quequé. "Bueno, miento, los rojos sí. Héctor de Miguel [Quequé], Broncano... Toda esta gentuza. Irán cayendo uno a uno y yo lo gozaré muchísimo", arremetía.

Ahora le tocaba el turno a la cadena en la que ha colaborado durante su carrera en televisión. "Igual que va a caer Telecinco, que está al borde de la muerte. Igual que en Movistar, que han caído también que no veas. Todos y cada uno de ellos. Voy a veros caer y lo voy a gozar".

🔴 Ylenia Santana en un directo de Instagram: "Putos maricones de mierda, enfermos".



👉🏼 Además de escribir un mensaje dónde pone "STOP dictadura Transexual y LGTB". 🤮



En fin... | #YoVeoSalvame pic.twitter.com/nu1Jz0eXQy — Alex Fernández (@alexfdz24) July 2, 2022

"Como ya no salgo en la tele emborrachándome... Es que antes molaba, pero ahora no molo. Ahora, como soy una mujer decente, le molo a los heteros", remataba en este sentido la alicantina.