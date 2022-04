La guerra de Ylenia Padilla con casi toda la plantilla de Mediaset sigue en su curso. Y si no que se lo digan a Oriana Marzoli, quien ha acudido a los juzgados para la primera vista después de interponer una denuncia contra la de Benidorm por delito de amenazas.

"Yo no quiero llegar a ningún acuerdo con ella. Yo quiero que se haga justicia, es así de sencillo", ha comentado la venezolana en las puertas del juzgado de instrucción número 1 de Plaza de Castilla (Madrid).

El motivo de la denuncia viene a raíz de ciertas provocaciones y amenazas con las que Ylenia se dirigió a Oriana a través de un directo de Instagram el año pasado.

"A Oriana cuando la vea por la calle le voy a partir la cara de ácido hialurónico. Me da igual lo que le tenga que pagar" y "Tú vienes a mi país y mi país me da la opción de que te reviente el careto" son algunos de los comentarios con los que la exparticipante de Gandía Shore arremetió hacia la colaboradora.

Si el juez da por válidas las pruebas y la denuncia que la exconcursante de Celebrity Game Over ha presentado, Ylenia podría enfrentarse a una pena de uno a tres meses, que tendría que cumplir a base de trabajos en beneficio de la comunidad o una orden de alejamiento.

"Si una persona dice que te va a pegar una paliza y que le da igual lo que tenga que pagar porque te va a reventar la cara, pues tú me dirás. El porqué no lo sé yo, no lo sabe ella y no lo sabe nadie", concluyó Oriana ante los medios de comunicación.